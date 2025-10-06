Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

В этом же интервью Меркель рассказала, что Польша и страны Балтии не поддержали инициативу о прямых переговорах с Россией в 2021 году, что повлияло на дальнейшее развитие событий. Она объяснила, что эти государства боялись, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении России.