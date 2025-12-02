Член СПЧ: что изменят священники в тюрьмах после реформы

Для верующих иудеев есть синагоги, но не везде. Их меньше просто потому, что и исповедующих иудаизм не так много. С буддистами ситуация сложнее — постоянные храмы в наших СИЗО и колониях не столь востребованы. Но если есть человек, исповедующий буддизм, к нему допускаются служители именно этой религии, — пояснила правозащитница.