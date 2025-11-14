Меркачева: дети вернувшихся соотечественников должны быть освобождены от языкового текста

Языковые препоны
Семья Виктории переехала из Латвии в Москву в 2025 году, чтобы дать детям возможность учиться на родном русском языке. Однако столкнулась с неожиданными бюрократическими преградами при зачислении восьмилетней дочери Оли во второй класс.
В латвийской школе с девочкой принципиально разговаривали только на латышском, хотя русский был основным языком общения в семье. «Дочь приходила домой и говорила: “Мне в школе очень понравилось, но я ничего не поняла”», — вспоминает Виктория. Это сподвигло ее на переезд в Россию. «Я хочу, чтобы мои дети читали Пушкина, Лермонтова, Толстого на родном языке», — говорит она.
Несмотря на успешное прохождение тестирования (18 баллов из 20) с первого раза, заявление Оли несколько раз отклоняли. Ситуация разрешилась только после вмешательства СМИ — департамент образования предложил родителям самостоятельно выбрать школу ребенку. Однако из-за проволочек девочка лишилась нескольких месяцев полноценного обучения и все это время страдала от недостатка общения.
В центре «Планета Семьи» утверждают, что подобные случаи не единичны, что говорит о системных проблемах в образовательной миграционной политике.
«Что за сбои в системе и почему русскоязычные люди теперь все чаще не могут сдать этот тест. Не говоря уже о том, что русскоязычные дети вообще не должны его сдавать», — выразила удивление в своих соцсетях член СПЧ Марина Ахмедова.
По упрощенной схеме
Журналист и член СПЧ Ева Меркачева считает процедуру тестирования нарушением прав русскоязычных детей. Она подчеркнула, что для соотечественников возвращение на родину должно проходить максимально гладко.
Особенно абсурдной эта история кажется с учетом того, что и в Латвии соотечественники сталкиваются со всевозможными трудностями и гонениями. В июле 2025 года Комитет ООН выразил серьезную озабоченность по поводу закона, который закрепил латышский как единственный язык обучения в школах и дошкольных учреждениях. Несколькими месяцами позже около 500 россиян столкнулись с выдворением из страны после проваленного языкового теста.
«Для наших людей должны создаваться все условия, чтобы они чувствовали себя дома долгожданными, чтобы им было здесь комфортно, об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Никаких препятствий чинить им не должны ни на уровне чиновников образования, ни на каких-то других. Поэтому я предполагаю, что такие тесты для русских людей должны быть отменены», — подчеркнула правозащитница в разговоре с ВФокусе Mail.
В последние годы зачисление в школу стало сложнее для детей, не имеющих российского гражданства. С 1 апреля 2025 года они должны проходить обязательное языковое тестирование. Для всех кроме первоклассников оно состоит из двух частей — устной и письменной. В случае неудачи ребенку рекомендовано дополнительное обучение русскому языку с возможностью повторной сдачи теста не ранее чем через три месяца.