Меркачева: дети вернувшихся соотечественников должны быть освобождены от языкового текста

В тупиковой ситуации оказалась восьмилетняя Оля из Латвии, которая не смогла учиться ни в родной стране, ни в России из-за языкового барьера. После переезда в Москву девочке отказали в зачислении в школу, мотивировав это низкими баллами за тест на знание русского языка. Результат удивил семью Оли, потому что для девочки это родной язык, на котором она говорит с детства. Журналист и член СПЧ Ева Меркачева рассказала ВФокусе Mail, почему считает, что дети, для которых русский родной язык, должны быть освобождены от сдачи тестов при поступлении в учебные заведения.