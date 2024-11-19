Мэрия Ярославля запретила использовать иностранные слова и выражения на вывесках

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Мэрия Ярославля приняла постановление, в соответствии с которым запрещено использование иностранных слов на вывесках. Документ опубликован на сайте Агентства по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля.
«Запрещается использование в текстах (надписях), являющихся содержанием информационных конструкций, иностранных слов и выражений, за исключением случаев регистрации на территории Российской Федерации таких слов и выражений в качестве товарного знака или в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации», — говорится в документе.
Постановление уже вступило в законную силу. В 2024 году запрет на использование иностранных языков при оформлении вывесок приняли депутаты городских дум в Краснодаре и Саратове.
Ранее бывший депутат муниципалитета (гордумы) Ярославля Александр Симон через суд требовал заменить иностранные слова «мэр», «мэрия» и «муниципалитет» аналогами из русского языка. Ярославский областной суд отказал Симону в удовлетворении административного иска.