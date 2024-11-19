Мэрия Ярославля запретила использовать иностранные слова и выражения на вывесках

«Запрещается использование в текстах (надписях), являющихся содержанием информационных конструкций, иностранных слов и выражений, за исключением случаев регистрации на территории Российской Федерации таких слов и выражений в качестве товарного знака или в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации», — говорится в документе.