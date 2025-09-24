Мэрия Лондона назвала слова Трампа о Хане отвратительными и нетерпимыми

Мэрия Лондона назвала «отвратительными и нетерпимыми» слова президента США Дональда Трампа в адрес главы британской столицы Садика Хана. Об этом говорится в электронном письме, направленном лондонской администрацией в ответ на заявления американского лидера на сессии Генассамблеи ООН, передает телеканал CBS News.
«Мы не собираемся отвечать на его отвратительные и нетерпимые комментарии. Лондон безопаснее, чем крупные города США, и мы рады приветствовать рекордное количество граждан США, переезжающих сюда», — сказано в ответном письме.
В защиту лондонского мэра выступила также министр здравоохранения Великобритании Уэз Стритинг, отметив, что Хан сосредоточен на безопасности и развитии инфраструктуры города.
Такая реакция последовала после того, как Трамп назвал Хана «ужасным мэром» и обвинил его в намерениях ввести «законы шариата» в британской столице. Глава Белого дома заявил об «иммиграционных и самоубийственных энергетических идеях», которые ведут Европу к гибели.