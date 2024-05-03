Мэрил Стрип получит «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля

Американская актриса Мэрил Стрип получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в развитие мирового кино. Об этом сообщается на официальном сайте смотра. Награждение состоится в рамках церемонии открытия 77-го Каннского кинофестиваля, которая состоится 14 мая.
Организаторы смотра подчеркнули, что Стрип удостоится почетной награды кинофестиваля спустя 35 лет после получения пальмовой ветви в номинации «Лучшая женская роль» за картину «Крик во тьме». В ленте режиссера Фреда Скеписи 1988 года Стрип сыграла Линду Чемберлен, которая утверждала, что стала свидетельницей кражи собственной дочери. Однако полицейские, не обнаружив ни самого ребенка, ни ее тела, обвинили Линду в убийстве девочки. В этом году Мэрил Стрип «совершит свое долгожданное возвращение на набережную Круазетт», говорится в сообщении.
Генеральный директор кинофестиваля Тьерри Фремо отметил, что Мэрил Стрип воплощает «нашу коллективную мечту, нашу общую любовь к кино». 74-летняя актриса, комментируя новость, заявила, что для нее это безмерная честь и она с нетерпением ждет возможности приехать во Францию.
За свою почти 47-летнюю кинокарьеру Мэрил Стрип получила множество наград. Среди них есть «Эмми», «Спутник», две премии BAFTA, две премии Гильдии киноактеров США, девять «Золотых глобусов», почетная премия «Сезар» и звезда на «Аллее славы». У Стрип также есть три «Оскара»: за роль супруги главного героя в драме «Крамер против Крамера», за роль польской эмигрантки Софи Завистовски в драме «Выбор Софи» и за роль премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в байопике «Железная леди».
Зрители также любят другие ее образы. Это и авторитетный босс Миранда Пристли в «Дьявол носит Prada», и шеф-повар Джулия Чайлд в «Джули и Джулия», и Донна в «Mamma Mia!», и Мэдлин Эштон в «Смерть ей к лицу». Одной из последних ярких работ актрисы стала роль президента Джейн Орлеан в сатирической картине «Не смотрите наверх».
В 2023 году почетную «Золотую пальмовую ветвь» 76-го Каннского фестиваля за вклад в кинематограф получили американские актеры Майкл Дуглас и Харрисон Форд. За два года до этого оргкомитет также решил вручить сразу две ветви — актрисе Джоди Фостер и режиссеру Марко Беллоккьо. В 2022-м почетную награду получил актер Форест Уитакер, в 2019-м — актер Ален Делон, в 2017-м — кинопродюсер и генеральный директор студии DreamWorks Animation SKG Джеффри Катценберг.