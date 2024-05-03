Мэрил Стрип получит «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля

Организаторы смотра подчеркнули, что Стрип удостоится почетной награды кинофестиваля спустя 35 лет после получения пальмовой ветви в номинации «Лучшая женская роль» за картину «Крик во тьме». В ленте режиссера Фреда Скеписи 1988 года Стрип сыграла Линду Чемберлен, которая утверждала, что стала свидетельницей кражи собственной дочери. Однако полицейские, не обнаружив ни самого ребенка, ни ее тела, обвинили Линду в убийстве девочки. В этом году Мэрил Стрип «совершит свое долгожданное возвращение на набережную Круазетт», говорится в сообщении.