Мерц заявил, что Европа в будущем не сможет помочь Украине без гарантий от США

Европейский союз не сможет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе без участия США. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Немецкий политик подчеркнул, что сейчас продолжаются активные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. И в ходе них Европа пытается вовлечь США в свои внутренние обсуждения. Однако ключевой темой являются гарантии безопасности, которые может предоставить Вашингтон Киеву.
«В какой форме, в каких деталях это будет включено в общую концепцию — вопрос открытый. Но мы понимаем: без гарантий безопасности мы не сможем защитить Украину в долгосрочной перспективе. Поэтому сейчас в воздухе висит очень много вопросов, и все они — предмет текущих переговоров», — сказал Мерц.
Тем временем Европа все пытается переделать мирный план по Украине, предложенный США. Так, несколько дней назад канцлер Германии заявлял, что Вашингтону передана переработанная версия схемы. Изменения коснулись территориальных уступок, на которые должна пойти Украина ради мира.