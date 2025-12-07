Мерц подписал от руки почти 5000 судебных исков за оскорбления в Сети

Сообщается, что из-за некоторых жалоб Мерца полиция провела обыски в домах граждан, а также изъяли технику. В частности, у женщины-инвалида преклонного возраста, которая назвала Мерца «маленьким нацистом», в качестве доказательства вины был изъят мобильный телефон, который был ей нужен для связи с врачами и заказа лекарств. Отдельные оскорбления в адрес Мерца в соцсетях прокуратура сочла экстремизмом, отмечает издание.