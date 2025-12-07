Популярные темы
Мерц подписал от руки почти 5000 судебных исков за оскорбления в Сети

Из-за жалоб канцлера ФРГ полиция провела обыски в домах граждан.

Источник: Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц до того, как возглавил правительство, подал 4999 исков за оскорбления в его адрес в Интернете, подписав все жалобы от руки, пишет Nius.

«Отдельные случаи точно зафиксированы в документе нанятой Мерцем адвокатской конторы вплоть до искового заявления № 4999», — указало издание, сославшись на имеющиеся в его распоряжении копии документов.

Сообщается, что из-за некоторых жалоб Мерца полиция провела обыски в домах граждан, а также изъяли технику. В частности, у женщины-инвалида преклонного возраста, которая назвала Мерца «маленьким нацистом», в качестве доказательства вины был изъят мобильный телефон, который был ей нужен для связи с врачами и заказа лекарств. Отдельные оскорбления в адрес Мерца в соцсетях прокуратура сочла экстремизмом, отмечает издание.

Ранее институт Forsa провел опрос и выяснил, что Мерц спустя полгода после вступления в должность оказался менее популярным главой немецкого правительства, чем Олаф Шольц в завершение своего канцлерского срока. Отношение немцев к новому руководителю страны стремительно ухудшается, указали аналитики.