Мерц: мы вступили во времена политики великих держав

Президент США Дональд Трамп встретился на полях форума в Давосе с Зеленским. Беседа длилась меньше часа. После нее и украинская, и американская стороны ограничились лишь словами, что «беседа прошла хорошо».
Подробностей консультаций не приводится. От совместной пресс-конференции делегации отказались. Дональд Трамп лишь снова сказал, что «война должна закончиться».
Об Украине в Давосе, в принципе, вспоминали. На завтраке, организованном украинским олигархом Виктором Пинчуком. На нем генсек НАТО Марк Рютте повторил старые слова о военной поддержке Киева и поставках нового оружия. В этом его поддержал президент Финляндии Александр Стубб. А советник по национальной безопасности премьера Британии Джонатан Пауэлл заявил о необходимости продолжать оказывать «финансовое и военное давление на Москву». Тон мероприятия был откровенно антироссийским. Выделяются лишь слова главы инвестиционной компании Blackrock Ларри Финка, который считает, что частный капитал хочет вернуться на Украину. По словам Стива Уиткоффа, Финк консультирует Белый дом по вопросам восстановления украинской экономики.
Первым же официальным мероприятием в Давосе в четверг стало выступление канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Его речь стала своеобразным ответом Трампу. «Мы вступили во времена политики великих держав», — заявил Мерц и призвал европейцев адаптироваться к изменившимся условиям. По его словам, новый мир строится на мощи и силе. «Позиция США как ведущей державы в мире подвергается сомнению. И Вашингтон реагирует на это радикальным изменением своей внешней политики и политики безопасности», — отметил он. Мерц признал, что Европа должна вложиться в обороноспособность и повысить конкурентоспособность экономики. Он также приветствовал заявление Трампа о том, что «рамки будущего соглашения» по Гренландии достигнуты, и пообещал защиту Дании и Гренландии, а также Крайнему Северу, правда, почему-то от России, которая никогда им и не угрожала.
Не обошлось в Давосе и без небольшого скандала. Во время торжественного ужина в среду глава американского минторга Говард Латник посоветовал европейцам не тратить время и силы на возобновляемую энергию и раскритиковал их конкурентоспособность. Эти слова европейцы посчитали «воинственными нападками и унижением». Они демонстративно покинули зал. А возглавляла их председатель Европейского центробанка Кристин Лагард.