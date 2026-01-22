Мерц: мы вступили во времена политики великих держав

Первым же официальным мероприятием в Давосе в четверг стало выступление канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Его речь стала своеобразным ответом Трампу. «Мы вступили во времена политики великих держав», — заявил Мерц и призвал европейцев адаптироваться к изменившимся условиям. По его словам, новый мир строится на мощи и силе. «Позиция США как ведущей державы в мире подвергается сомнению. И Вашингтон реагирует на это радикальным изменением своей внешней политики и политики безопасности», — отметил он. Мерц признал, что Европа должна вложиться в обороноспособность и повысить конкурентоспособность экономики. Он также приветствовал заявление Трампа о том, что «рамки будущего соглашения» по Гренландии достигнуты, и пообещал защиту Дании и Гренландии, а также Крайнему Северу, правда, почему-то от России, которая никогда им и не угрожала.