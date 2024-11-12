Мэра Буя наградили за общение с населением после скандала

В комментариях в публикации один из жителей Буя попросил не забывать о случае, когда Ральников назвал горожанина «инфантильным никчемышем» и «сетевым тараканом» за то, что он написал, что «без соцсетей город погряз бы в мусоре, убитых дорогах». Также мэр добавил, что такие люди «пытаются самоутвердиться написанием острых, но зачастую безграмотных постов». После этого случая.