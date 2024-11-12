Мэра Буя наградили за общение с населением после скандала

Мэр костромского города Буй Игорь Ральников, назвавший местного жителя «инфантильным никчемышем», получил награду за общение с горожанами на всероссийском конкурсе. Об этом он рассказал на своей странице ВКонтакте.
«От всей души поздравляю всех нас с почетной бронзой Всероссийского конкурса “Лучшая муниципальная практика” в номинации “Обеспечение обратной связи с жителями”», — написал Ральников и прикрепил к публикации скриншот постановления правительства, которое выделило 30 миллионов рублей городу.
В комментариях в публикации один из жителей Буя попросил не забывать о случае, когда Ральников назвал горожанина «инфантильным никчемышем» и «сетевым тараканом» за то, что он написал, что «без соцсетей город погряз бы в мусоре, убитых дорогах». Также мэр добавил, что такие люди «пытаются самоутвердиться написанием острых, но зачастую безграмотных постов». После этого случая.
Позже Ральников объяснил «Подъему», что данное обращение относится не ко всем жителям, а только к тем, кто «на постоянной основе ищет ложку дегтя в бочке меда». По его словам, такое поведение жителей мешает в решении проблем города.
Ранее стало известно, что итальянский мэр гуляет с жителями ради похудения.