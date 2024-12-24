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Мэр Санта-Клауса допустила празднование Рождества с зарубежными традициями

Мэр города Санта-Клаус открыта к празднованию Рождества с зарубежными традициями.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. Американский Санта-Клаус и русский Дед Мороз, как два волшебника, могут объединиться и сделать мир более сказочным, сказала в интервью мэр города Санта-Клаус в американском штате Джорджия Донита Боуэн.

«Я думаю, главное, что делают Санта-Клаус и Дед Мороз, что они поддерживают — это любовь, забота, это возможность помочь другому человеку. На мой взгляд, прийти к соседу и поддержать его — это не об игрушках и праздничных украшениях, это гораздо важнее», — сказала Боуэн.

Боуэн отметила, что открыта идеям празднования Рождества в своем городе с использованием зарубежных традиций.

«Если к нам на елку приедут русские семьи, я ничего не имею против того, чтобы подготовить что-то для них. Мы верим, что Рождество и Санта — они для всех. И мы хотим, чтобы всем было хорошо», — сказала она.

Мэр не исключила, что в городе можно будет установить украшения, так или иначе связанные с русским Дедом Морозом. Она также предположила, что американский Санта-Клаус и русский Дед Мороз, могут пролететь над землей на санях и подарить людям счастье и любовь.

«Иногда люди, особенно дети, хотят получать подарки и говорят: дай, дай, дай! Я думаю, родителям хорошо было бы предложить им чем-то поделиться, отдать хоть одну вещь», — сказала она.

В этой связи Боуэн отметила важность того, что молодежь приходит в дома престарелых. По ее мнению, от этого счастливы все, и стар, и млад: «Это очень эмоциональный момент, и если бы нам удавалось сделать что-то подобное, было бы замечательно.».