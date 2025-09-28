Мэр Кишинева назвал грязной избирательную кампанию в Молдавии

Чебан подчеркнул, что главная задача будущего руководства — объединить общество и заняться развитием государства. Он отметил, что его партия уделяет особое внимание защите голосов как в Молдавии, так и за рубежом, где практически на всех участках работают наблюдатели и представители. Политик добавил, что в кампании не было настоящих дискуссий о пенсиях, зарплатах, тарифах и развитии социальной инфраструктуры. Вместо этого избирательный процесс превратился в масштабную информационную кампанию по дезинформации и посеву ненависти.