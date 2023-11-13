Меню с «Титаника» продали за £84 тыс. на аукционе в Британии

Меню датировано 11 апреля 1912 года. На ужин в тот день пассажирам лайнера подавали устрицы, говядину, ягненка и утку.

«Титаник» затонул после столкновения с айсбергом в ночь на 15 апреля 1912 года.

На проданном меню есть следы повреждения водой, пишет Sky News. Экземпляр нашли в фотоальбоме 1960-х годов историка Лена Стивенсона. По информации телеканала, меню ему мог передать один из выживших пассажиров.

Меню имеет размеры 6,25 на 4,25 дюйма (примерно 16 на 11 см) и украшено тисненым красным флагом White Star Line — компании, построившей «Титаник».