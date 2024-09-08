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Меню к столу переговоров. Как кулинария влияла на мировую политику

«Сталин внимательно следил за тем, чтобы организовать стол именно так, чтобы он мог бы поразить, удивить, ошеломить другую сторону ассортиментом, качеством, невиданным содержанием советского меню…».

Источник: Рецепты Леди Mail.ru

Не секрет, что основной целью дипломатии является защита и «проталкивание» собственных интересов. Соответственно, очень важно бывает произвести на своих партнёров нужное впечатление — когда подольститься, а когда и как следует надавить. Считается, что в основном такие баталии проводятся за столом переговоров. В общем и целом это так, однако не будем забывать и о столе обеденном — иной раз он играет в подобных демонстрациях чуть ли не ведущую роль.

Когда читаешь старую прессу, поневоле обращаешь внимание на подробное описание меню официальных приёмов, связанных со знаковыми событиями. Разумеется, это неспроста — понимающий человек, едва взглянув на список блюд, может сделать верные выводы и даже предсказать, как будут разворачиваться события.

Потрафить «варвару»

Иногда это буквально лежит на поверхности. Скажем, во время Великого Посольства царя Петра I в Европу 1696−1698 гг. английские газеты обращали внимание не на конкретные блюда, а на объёмы еды: «За обедом они съели полтора пуда говядины и полтора пуда баранины, три четверти ягнёнка, плечо и филей телятины, восемь кур и восемь кроликов, а также выпили дюжину бутылок красного вина и три дюжины столового». Это неудивительно — молодого царя и его приближённых Европа воспринимала как варваров, и как раз в объёмах потребляемой пищи нашла подтверждение своему мнению. Дескать, смотрите, эти русские не едят, а жрут!

Ситуация стала иной, когда царь-плотник вторично посетил Европу в 1716—1717 гг. Это больше не «бомбардир Пётр Михайлов», путешествующий инкогнито. Это «муж войны и совета», уже неоднократно бивший шведов — «сильнейшее в Европе войско». Меняется и отношение.

Когда Пётр в Париже покинул званый обед, недовольный слишком изысканной на его вкус едой и заказал себе на дом хлеб, пиво, сыр и печёную репу, скандал разразился нешуточный. Но это был, так сказать, скандал «в нашу пользу». Слишком уж Франция была заинтересована в таком потенциальном союзнике, как Россия. И потому реакция на этот кулинарный демарш была удивительной. Над гастрономическими предпочтениями «царя варваров» никто и не вздумал смеяться. Напротив — французы даже попытались освоить выпечку русского чёрного хлеба, который, по их мнению, находится вообще за гранью добра и зла.

Проглотить оскорбление

Обратный пример, когда принимающая сторона пытается не потрафить гостю, а грубо его задавить, продемонстрировала встреча американского президента Франклина Делано Рузвельта и короля Великобритании Георга VI, состоявшаяся 11 июня 1939 года в Гайд-парке на берегу реки Гудзон. Это был первый в истории визит английской августейшей особы в Америку.

Вообще-то по неписаным дипломатическим правилам такие обеды должны были исполняться в стиле французской кухни. Но в США тогда решили показать, кто хозяин положения. Вот меню: «Вирджинский окорок. Хот-доги. Копчёная индейка. Клюквенный джем. Клубничный шорткейк. Пиво».

Это не просто американская гастрономия. Это символы США — тут каждый пункт в голос кричит: «Боже, благослови Америку!» Особенно скандально выглядят хот-доги. Банальный стрит-фуд — еда бедняков, да к тому же ещё и имеющая сомнительное происхождение. Это в английском языке слово dog означает собаку. В американском разговорном изводе английского языка оно имеет ещё и такое значение: «Отброс, дрянь, ерунда, халтура».

Потчевать таким особ королевской крови — почти пощёчина.

А теперь — внимание. Его величество Георг VI приехал в США не от хорошей жизни. В Европе назревала война — она разразится спустя несколько месяцев, 1 сентября 1939 года. Георг явился в Америку в унизительной роли просителя — ему нужен был союз и поддержка в войне. Так что он в буквальном смысле проглотил оскорбление, покорно прожевав «горячую херню». И всему миру стало ясно, какая из ведущих англо-саксонских держав будет играть в будущем союзе первую скрипку.

Русский стиль

Между прочим, Рузвельт попытался провернуть нечто подобное и шесть лет спустя, когда в Ялте состоялась встреча «Большой Тройки», лидеров стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании. Президент попытался внедрить хот-доги в меню обедов на конференции. Но тут он не на того напал.

Вот как писал о кулинарной стороне Ялты историк русской кухни Вильям Похлёбкин: «Сталин как главный режиссер играл решающую роль в этих чисто гастрономических сферах, ибо внимательно следил за тем, чтобы организовать стол именно так, чтобы он мог бы поразить, удивить, ошеломить другую сторону ассортиментом, качеством, невиданным содержанием советского меню и в конце концов “подавить противника” кулинарными средствами, внушив ему через его же собственный желудок уважение, почтение и восхищение огромными возможностями Советской страны».

Ключевой званый обед состоялся 10 февраля 1945 года. Вот меню:

  • Закуски. Икра, пироги, маринованная сёмга и балык из нельмы, шемая, сельдь пряного посола, заливное из осетрины, швейцарский сыр.
  • Горячие закуски. Дичь, колбасы, жареный поросенок с хреном, волованы с олениной.
  • Супы. Бульон из дичи, куриный крем-суп.
  • Горячие блюда. Белорыбица под соусом, запеченная кефаль, шашлык из ягненка, дикий степной козлёнок, плов из баранины, жареные перепела, жареные куропатки, зелёный горошек.

Обратите внимание — блюда иностранного происхождения присутствуют, но ровно в том количестве, чтобы соблюсти политес. Их всего три — швейцарский сыр, волованы и крем-суп. Два последних блюда — как раз дань дипломатической традиции. Крем-суп у нас вообще до поры называли «французским супом», да и волованы тоже родом из Франции. Но всё остальное есть не что иное, как точная иллюстрация знаменитого тоста Сталина: «Я, как представитель нашего Советского правительства, хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа». Да, в меню есть и кавказский шашлык, и плов из Средней Азии. Однако бал правит всё же традиционная русская кухня.

А вот как Похлёбкин описал результат воздействия этого обеда на умы участников конференции: «Лучше всех символичность этой картины понял самый опытный, самый “тёртый” политик — сэр Уинстон Черчилль. Он понял то, что уже знал, так сказать, теоретически, — Советский Союз непобедим и из войны выходит еще сильнее, чем начинал ее, когда его ресурсы не были еще растрачены. Никогда ещё Советский Союз не добивался стольких уступок от Запада, как в Ялте в 1945 году».