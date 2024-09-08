Меню к столу переговоров. Как кулинария влияла на мировую политику

Обратите внимание — блюда иностранного происхождения присутствуют, но ровно в том количестве, чтобы соблюсти политес. Их всего три — швейцарский сыр, волованы и крем-суп. Два последних блюда — как раз дань дипломатической традиции. Крем-суп у нас вообще до поры называли «французским супом», да и волованы тоже родом из Франции. Но всё остальное есть не что иное, как точная иллюстрация знаменитого тоста Сталина: «Я, как представитель нашего Советского правительства, хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа». Да, в меню есть и кавказский шашлык, и плов из Средней Азии. Однако бал правит всё же традиционная русская кухня.