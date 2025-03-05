Меняющиеся лица 2400-летних кукол из пирамиды смутили даже ученых

Фигурки изображают четырех женщин и одного мужчину, и у них есть одна любопытная особенность: выражение их лиц меняется в зависимости от угла обзора.
«Если смотреть прямо, они выглядят сердитыми, снизу — испуганными, а сверху — ухмыляющимися», — объясняет Ян Шиманский, археолог из Варшавского университета и ведущий автор исследования.
Кукол нашли на вершине самой высокой пирамиды, но человеческих останков рядом не было. Это говорит о том, что их использовали в публичных ритуалах, а не как часть погребального обряда.
Три марионетки крупные — около 30 см в высоту, две поменьше — 18 см и 10 см. У больших фигурок подвижные головы и открытые рты, как у современных кукол-марионеток. У маленьких прорисованы волосы и серьги, что, возможно, указывает на их особый статус.
Исследователи предполагают, что эти куклы были частью театрализованных представлений, которые рассказывали важные истории. Например, одна из фигурок, вероятно, изображает сцену родов — ее верхняя часть вставляется в полый торс другой фигурки.
«Они словно глиняные актеры… Держишь их в руках — и становится немного жутковато из-за их яркой мимики», — добавляет Шиманский.
Многие артефакты древнего Сальвадора были утрачены в результате мощного извержения вулкана Илопанго около 400−500 годов н. э. Это катастрофическое событие уничтожило все живое в радиусе 40 км и выбросило в 10 раз больше вулканических материалов, чем извержение Везувия, похоронившее Помпеи.