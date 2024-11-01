Меняет ли еда вкус в зависимости от того, как ее нарезают

Например, если разрезать лук или чеснок, разрезы начнут испускать сильный запах (от которого даже слезятся глаза) — но если овощ останется цел, запаха не будет. Эти энзимы формируют вкус — и, например, в одном случае язык сразу почувствует его, если положить в рот разрезанный овощ, а в другом его нужно будет сперва раскусить, как объясняет доктор Чарльз Форни, исследователь при Министерстве сельского хозяйства и агропродовольствия Канады.