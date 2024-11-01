Меняет ли еда вкус в зависимости от того, как ее нарезают

Как вы режете лук — кубиками или колечками? А яблоки едите дольками или целиком? Бытовая логика подсказывает, что от того, как мы нарезаем еду, ее вкус не должен меняться, но ученые считают, что все не так просто.
Вопрос изучил сайт IFLScience. Вкус, уверены специалисты, состоит из многих аспектов — и если тот самый непосредственный вкус, который ощущают наши рецепторы на языке, остается неизменным, общее впечатление от продукта, конечно, меняется: ведь к вкусу примешиваются тактильные ощущения, аромат еды и даже ее визуальный образ, который тоже запускает в мозге определенную реакцию.
Например, если разрезать лук или чеснок, разрезы начнут испускать сильный запах (от которого даже слезятся глаза) — но если овощ останется цел, запаха не будет. Эти энзимы формируют вкус — и, например, в одном случае язык сразу почувствует его, если положить в рот разрезанный овощ, а в другом его нужно будет сперва раскусить, как объясняет доктор Чарльз Форни, исследователь при Министерстве сельского хозяйства и агропродовольствия Канады.
Также важную роль в наших ощущения играет текстура. Брендан Уолш, декан факультета кулинарных искусств Кулинарного института Америки, уверен, что если кусочки овоща будут круглыми (дольки), мозг будет считать их сочнее, нежели если еду нарезать кубиками. Мозг уверен, что плавные линии естественнее, а значит — вкуснее, поясняет ученый.
Даже наши ожидания и представления о еде могут влиять на ее вкус — он будет разным, если мы знаем, что собираемся съесть, или если тот же продукт нам незнаком, поскольку мозг начинает автоматически производить ощущения, основываясь лишь на ожиданиях.
Ученые приводят наглядный пример: в 2013 году компания Cadbury изменила форму своих шоколадок с прямоугольных на более покатую и округлую. Потребители завалили компанию жалобами на то, что шоколад стал слаще, хотя состав продукта не изменился.
Психолог и оксфордский профессор Чарльз Спенс объясняет, что наш мозг ассоциирует разные фигуры с разными вкусами — и отчасти поддерживает эти ассоциации даже вопреки реальному вкусу продукта. Люди ассоциируют округлые формы со сладостью, а угловатость — с горечью, и это меняет восприятие продуктов, поясняет он.
Проверить доводы ученых несложно — попробуйте как-нибудь взять крупный овощ и нарезать одну его половину одним способом, а другую — иначе. Если вкус не изменился — возможно, ваш мозг меньше подвержен стереотипам, чем считают исследователи.
Ранее рассказывали о том, как правильно нарезать бутерброд, и почему многие пользователи соцсетей этим летом начали продвигать новый способ нарезки сэндвичей на три части — советуем почитать, там тоже вполне научный подход.