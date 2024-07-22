Меняем жизнь к лучшему: привычки, которые сделают вас счастливее

Постарайтесь быть как можно более эмпатичным и радоваться успехам своих друзей и близких. Также не забывайте хвалить самого себя. Поблагодарите себя за то, что вы сделали за этот день или неделю, представьте, какие впечатления ваши усердия могут произвести на людей.