Меняем жизнь к лучшему: привычки, которые сделают вас счастливее

Думали ли вы когда-нибудь о том, почему один человек намного счастливее другого? Казалось бы, вокруг есть все, что нужно для радостной жизни, но внутри чего-то не хватает.
Соня Любомирски, заслуженный профессор психологии Калифорнийского университета в Риверсайде, США, изучает счастье более 35 лет. По словам специалиста, состояние наивысшей удовлетворенности складывается из двух составляющих — переживания положительных эмоций и ощущения того, что жизнь хороша.
Любомирски назвала пять привычек, которые помогут повысить ваш уровень счастья, тем самым улучшив ментальное состояние.
Ищите свой поток
Погрузитесь с головой в то, что вы делаете. В таком случае вы перестанете ощущать течение времени и впадете в состояние, которое называется «поток» и ассоциируется с радостью.
Любомирски советует увеличить количество переживаний потока, в котором вы «теряете» себя.
Совершайте добрые дела
Простые добрые дела не только дарят радость окружающим, но и заставляют нас чувствовать себя лучше.
Эти акты доброты можно направить как на близких вам людей, так и на незнакомцев, они бывают прямыми или анонимными, спонтанными или спланированными.
Если вы не можете понять, какой добрый поступок совершить, Любомирски советует оплатить проезд в автобусе за другого человека, убрать мусор соседа, спасти животное на улице, посетить дом престарелых, помочь пожилому человеку донести сумки или просто улыбнуться тому, кто вам показался особенно грустным.
Выразите благодарность
В течение недели найдите время подумать о трех-пяти вещах, за которые вы благодарны здесь и сейчас. Запишите это в дневник или поделитесь своими мыслями с близкими людьми.
Еще одна идея — написать записку с благодарностью человеку, которому вы слишком редко говорите банальное «спасибо».
Радуйтесь хорошим новостям
Постарайтесь быть как можно более эмпатичным и радоваться успехам своих друзей и близких. Также не забывайте хвалить самого себя. Поблагодарите себя за то, что вы сделали за этот день или неделю, представьте, какие впечатления ваши усердия могут произвести на людей.
Работайте над своими отношениями
Личные отношения оказывают на людей большое влияние. Поэтому следует проводить больше времени со своим партнером, супругом или детьми. Также можно встретиться со старыми друзьями. Это положительно скажется на психике и заставит вас почувствовать себя счастливее.
Очень важно, чтобы друзья были реальными, а не виртуальными. Ранее 117-летняя Мария Браньяс рассказала, что один из секретов долгой и здоровой жизни — «хорошие отношения с друзьями и семьей».
Анна Морозова