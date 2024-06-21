«Меня только этому научили»: Ургант дал журналисту Солодникову пощечину

В ходе беседы Солодников признался, что однажды выбросил недокуренную сигарету в канал Грибоедова в Питере. Услышав это, Ургант в шуточной манере дал журналисту пощечину. После знаменитости несколько раз отрепетировали прием.
— Меня только этому здесь (в академии — прим. «ВМ») научили, — пояснил Ургант.
В мае члены парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс направили главе МИД страны Ханке Брюинс Слот запрос на объяснение в связи с выступлением Ивана Урганта и журналиста Владимира Познера в театре Амстердама.
Телекритик Александр Горбунов сообщил, что Урганта могут вернуть в эфир Первого канала к началу нового телесезона — это наиболее подходящее время. Известный шоумен Сергей Дворцов также убежден, что телеведущий Иван Ургант скоро вернется на телеэкраны. Не последнюю роль в этом может сыграть его отец — актер Андрей Ургант.