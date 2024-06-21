«Меня только этому научили»: Ургант дал журналисту Солодникову пощечину

Телекритик Александр Горбунов сообщил, что Урганта могут вернуть в эфир Первого канала к началу нового телесезона — это наиболее подходящее время. Известный шоумен Сергей Дворцов также убежден, что телеведущий Иван Ургант скоро вернется на телеэкраны. Не последнюю роль в этом может сыграть его отец — актер Андрей Ургант.