Ментальная арифметика: основные принципы, преимущества и недостатки методики

Для современных детей характерно клиповое мышление. Они часто испытывают трудности с концентрацией внимания, памятью и скоростью мышления. Одним из популярных способов комплексного развития интеллекта, тренировки логики и памяти стала ментальная арифметика. С ее помощью дети и взрослые учатся быстро выполнять устные вычисления.
Что такое ментальная арифметика
Ментальная арифметика (менар) — это программа гармоничного развития интеллекта ребенка, основанная на системе устного счета без использования бумаги, карандаша и калькулятора.
В традиционной математике, которую мы изучаем в школе, дети опираются на предметный счет, знание состава числа, различные вычислительные приемы и заучивание таблиц. Ментальная арифметика предлагает совершенно иной подход к вычислениям — с помощью визуализации.
На начальном этапе обучения ребенок использует абакус — специальные счеты. Постепенно их заменяют на ментальные карты, а затем и вовсе убирают. Ребенок учится выполнять устные вычисления, ориентируясь на алгоритмы работы на абакусе.
История развития ментальной арифметики
Сложно определить точную дату возникновения ментальной арифметики, однако историки полагают, что это произошло более пяти тысяч лет назад. Именно к этому времени относится первое упоминание абакуса.
В 1993 году турецкий ученый Халит Шен заинтересовался особенностями устного счета с использованием абакуса и его влиянием на развитие когнитивных и творческих способностей детей. Он разработал особую методику, известную как ментальная арифметика, или менар. Сегодня эта программа используется более чем в 50 странах мира, ее изучают в школах Японии и Китая.
Плюсы и минусы ментальной арифметики
Научных подтверждений эффективности этого метода пока нет. Но исследователи изучают воздействие менара на развитие детей.
Известный нейролингвист Татьяна Черниговская считает, что ментальную арифметику, наряду с шахматами и игрой в го, было бы полезно включить в школьную программу. Черниговская убеждена, что менар способствует развитию разных видов памяти, концентрации внимания и особых когнитивных возможностей. Данный метод также воздействует на эмоции детей и на развитие их личности.
Мы обсудили эффективность ментальной арифметики с Анной Кобец, методистом по математике онлайн-школы «Тетрика»:
— Польза ментальной арифметики, в первую очередь, в освоении альтернативной методики счета, которую не изучают в школе. Наличие такой альтернативы может существенно повысить успеваемость детей. Умение быстро считать — очевидный результат, который легко замечают родители. Однако есть и другие преимущества, связанные с особенностями работы головного мозга ребенка. Это формирование межполушарных связей и развитие психических процессов у ребенка.
Когда мы обучаем детей счету, мы в основном тренируем их левое полушарие мозга, которое отвечает за логику и математические способности. Однако при этом практически не задействуется правое полушарие, отвечающее за распознавание сложных образов, концентрацию внимания и воображение. Ментальная арифметика позволяет гармонично развивать оба полушария.
Эта дисциплина также учит:
- удерживать внимание на одном задании;
- концентрироваться, развивать объем памяти и скорость мыслительных операций;
- совершенствует образное мышление, позволяет ребенку представлять образ абакуса и делать на его основе вычисления;
- ускоряет скорость усвоения и обработки информации;
- развивает усидчивость и терпение.
Но, как и любая другая дисциплина, ментальная арифметика имеет свои недостатки:
- возможно столкновение двух способов счета — абстрактного и ментального;
- методика менара не соответствует школьной программе по математике;
- механическое заучивание алгоритмов не предполагает глубокого понимания сути каждого действия;
- индивидуальные сложности — многим детям не удается понять алгоритм вычислений.
— Еще один недостаток — это ограничение по возрасту, — отмечает Анна Кобец. — Начинать обучение после того, как уже сформирован навык абстрактного счета, бессмысленно. Помимо отсутствия результата, может произойти столкновение классической школьной программы математики с программой ментальной арифметики, что может вызвать стресс у ребенка.
В каком возрасте лучше начать обучение детей ментальной арифметике
Часто родители считают, что чем раньше начнут заниматься менаром с детьми, тем быстрее те научатся решать сложные примеры. Но это не совсем так.
— Не стоит начинать слишком рано, — советует наш эксперт. — Ребенку нужно время, чтобы достичь определенного уровня развития, который будет свидетельствовать о его готовности к началу обучения. С трех лет лучше сосредоточиться на развитии творческих способностей и совершенствовании навыков двигательной активности, нежели осваивать абакус.
Оптимальный возраст обучения ментальной арифметике — от 5 до 14 лет. После этого возраста способность мозга быстро усваивать и применять новые сложные навыки снижается. Но не стоит отказываться от занятий, даже если вам 45 или 65 лет. Просто будьте готовы к тому, что обучение будет даваться не так легко, как детям.
Как научиться ментальной арифметике в домашних условиях
Самостоятельно освоить искусство ментальной арифметики может быть непросто. Чтобы избежать ошибок в понимании алгоритма вычислений, рекомендуется обратиться к специалисту. Если вы готовы проявить терпение и настойчивость, вот несколько шагов, которые помогут начать изучение ментальной арифметики в домашних условиях.
1. Приобрести абакус
Эти специальные счеты — основной инструмент в ментальной арифметике. Абакус представляет собой деревянную раму, разделенную горизонтальной планкой на две части, с несколькими вертикальными стержнями, на которые нанизаны косточки.
Верхняя часть абакуса («небесная») содержит одну косточку на каждом стержне. Это пятерки. На нижней части («земной») — четыре косточки, представляющие собой единицы.
2. Научиться правильной постановке рук
От того, насколько правильно вы научитесь держать руки на абакусе, зависит скорость и правильность вычислений. Если вы работаете с однозначными числами, используйте только одну руку. При выполнении расчетов с десятками и сотнями можно задействовать обе руки.
При работе с абакусом используйте большой и указательный пальцы, а остальными придерживайте счеты. Большой палец поднимает земные косточки, а указательный опускает их. С небесными косточками следует работать только указательным пальцем.
3. Выучить правила набора чисел на абакусе
При работе на счетах следуйте основным правилам:
- считайте цифры слева направо;
- нижняя часть абакуса — это числа от 1 до 4;
- если вам нужно показать число больше пяти, опустите верхнюю косточку вниз;
- при выполнении операций перемещайте косточки вверх, чтобы добавлять, и вниз, чтобы вычитать.
Каждое движение косточки должно быть четким и уверенным. Это помогает добиться точности в вычислениях, избежать ошибок.
4. Научиться выполнять действия по ментальным картам и в уме
Замените абакус на карточки с его изображением. Выполняйте вычисления, глядя на картинку и представляя, как вы перемещаете косточки.
Постепенно откажитесь от использования карточек, опираясь на визуальный образ абакуса. Передвигайте косточки в уме, как если бы вы это делали на физических счетах.
Советы эксперта
Анна Кобец, преподаватель математики, предупреждает родителей:
— Обратите внимание, что эту методику нельзя назвать «ментальной математикой», поскольку она фокусируется только на устном счете. Решение геометрических и арифметических задач остается за бортом программы. Если у ребенка проблемы с математикой и нестабильные оценки в школе, ментальная арифметика не решит эту проблему из-за своей узкой направленности.
Главное о ментальной арифметике
Ментальная арифметика — это не волшебная палочка, способная решить все проблемы с математикой у школьников. Он она может оказать влияние на всестороннее развитие вашего ребенка:
- ментальная арифметика позволяет делать сложные математические вычисления в уме, улучшает когнитивные и творческие способности;
- для освоения методики вычислений нужны счеты — абакус. Постепенный отказ от их использования развивает образное мышление;
- лучше всего начинать занятия с детьми в возрасте пяти лет;
- важно следить за тем, чтобы не возникало столкновения ментального и абстрактного способов вычисления.
Ментальная арифметика полезна для всех возрастов, поскольку она способствует улучшению памяти, концентрации и скорости мышления. Для взрослых это отличный способ поддерживать мозг в тонусе и развивать аналитические навыки, а для детей — эффективный инструмент для формирования фундаментальных математических способностей и уверенности в собственных силах.
Автор: Мария Рыжова
Эксперт: Анна Кобец, методист по математике онлайн-школы «Тетрика»