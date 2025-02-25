Ментальная арифметика: основные принципы, преимущества и недостатки методики

Оптимальный возраст обучения ментальной арифметике — от 5 до 14 лет. После этого возраста способность мозга быстро усваивать и применять новые сложные навыки снижается. Но не стоит отказываться от занятий, даже если вам 45 или 65 лет. Просто будьте готовы к тому, что обучение будет даваться не так легко, как детям.