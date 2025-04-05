Ментализация. Эксперт Темирханова перечислила способы борьбы со стрессом

Почему одни люди легче справляются с кризисами, чем другие? И как с этим связана ментализация, aif.ru рассказала магистр психологии, практикующий психолог Ольга Темирханова.
Мало кто из нас на своем жизненном пути не сталкивается с каким-либо кризисом, который может быть связан с отношениями, здоровьем, финансами, профессиональной деятельностью или развитием личности. Часто кризисы происходят по независящим от нас причинам, и, в том числе, по довольно грустным обстоятельствам, но, тем не менее, они могут служить катализаторами личностного роста и устойчивости. И в итоге, помогают привести к успеху.
Родом из детства
В первую очередь на тот или иной исход события влияет то, как люди интерпретируют кризис. «По данным исследований, те, кто рассматривает кризис как возможность для роста, как правило, справляются с ним лучше, — убеждена эксперт. — Кроме того, немалую роль играют такие личностные качества, как терпение, стойкость и оптимизм. Люди, придерживающиеся позитивных взглядов, с большей вероятностью успешно преодолеют кризис. Еще одним жизненно важным фактором в преодолении любого кризиса являются сильные социальные связи и поддержка».
Но в первую очередь на способность людей переживать кризисы влияет опыт наших первых отношений, а конкретно, тип привязанности с человеком, который осуществлял уход за нами в младенчестве. Качество этих первых отношений в значительной степени определяет то, как мы будем относиться к себе, другим людям и к миру в целом.
Тип привязанности определяет, будем ли мы полагаться только на себя или требовать утешения и перекладывать ответственность на других людей или обстоятельства, либо вообще начнем пасовать перед трудной жизненной задачей, чувствуя себя абсолютно деморализованными. Позитивный опыт с нашими самыми близкими людьми (мамой и папой), то есть, надежный тип привязанности, напротив, позволяет с гибкостью и принятием относиться к невзгодам, находя эффективные способы справиться с неожиданно настигшим катастрофическим событием.
Видеть за поступком мотивацию
Именно эти наши первые отношения в детстве закладывают основу для развития такой способности, как ментализация, которая помогает нам осмысливать происходящее, регулировать эмоции и строить здоровые отношения с окружающими.
«Хотя слово “ментализация” звучит как нечто сложное, на самом деле оно означает способность осознавать, что наши переживания и мысли — это не абсолютная истинна, а всего лишь субъективное восприятие реальности, — объясняет психолог. — Ментализация помогает человеку разбираться в своих и чужих эмоциональных состояниях, научиться понимать их причины и последствия. Целью является задача научиться видеть за поступками (своими и других людей) эмоции и мотивацию, а не просто импульсивно реагировать на ситуации».
Люди без развитой ментализации воспринимают кризисы как нечто непреодолимое, несправедливое и подавляющее. Одни могут полностью уходить в избегание, другие — впадать в состояние эмоциональной нестабильности.
Исследования показывают, что навык ментализации формируется в младенческом возрасте в контексте надежных отношений привязанности. Родители, которые чутко откликаются на эмоциональные состояния ребенка, помогают ему научиться понимать себя и других. Воспитание детей в среде эмоциональной отзывчивости закладывают надежный фундамент для благополучной взрослой жизни.
Такие люди способны осознавать свои эмоции, не позволять им полностью захватывать сознание, видеть кризис как временное и преодолимое явление, анализировать ситуацию, находить конструктивные способы совладания с трудностями и поддерживать здоровые отношения, во время дистресса.
И наоборот, если детство проходило в условиях турбулентности, эмоциональной холодности или чрезмерного контроля, способность к ментализации может развиться слабо. Впоследствии это приводит к трудностям в управлении стрессом, склонности к катастрофизации, тотальному самообвинению и недоверию себе и другим.
Люди, у которых снижена способность к ментализации, склонны избегать осмысления проблемы, импульсивно реагировать на любые необычные события, ощущать себя бессильными и воспринимать свои переживания как нечто, что нельзя изменить.
Как научиться осознанности
Хорошая новость заключается в том, что ментализация — это навык, который можно развивать в любом возрасте. Это не сделает кризисы менее болезненными, но позволит относиться к ним с большей осознанностью, сохранять эмоциональную устойчивость и видеть в них возможности для роста. Таким образом, чем лучше мы научимся понимать свои переживания, тем легче нам будет адаптироваться к изменениям и справляться с жизненными вызовами.
«Накачать мышцы» ментализации помогает психотерапевтический подход, разработанный Питером Фонаги и Энтони Бейтманом под названием «Терапия с опорой на ментализацию» (Mentalization-based treatment, MBT).
Вот несколько приемов в духе MBT, позволяющих потренировать ментализацию самостоятельно.
- Попробуйте чаще задавать себе вопросы: «Почему я так отреагировал (-а)? Что я сейчас чувствую? Как я могу по-другому посмотреть на эту ситуацию?».
- Посмотрите на сложную ситуацию с разных точек зрения. Например, представьте, как мог бы увидеть ситуацию другой человек: тот, кем вы восхищаетесь, или любимый литературный или киногерой.
- Прислушивайтесь к своим чувствам и осознавайте, как они проявляются в теле и что их вызывает. Старайтесь называть эмоции точнее (не просто «мне плохо», а «я испытываю грусть, злость, разочарование, раздражение, зависть и проч.).
- Прежде чем отреагировать на событие, попробуйте сделать паузу, и спросите себя: “Что я чувствую и почему?”.
- Начните читать книгу и попытайтесь понять мотивы героев, их эмоциональное состояние и внутренний мир. Разберите, какие эмоции и мысли могли подтолкнуть персонажей совершить те или иные поступки, вместо того чтобы вешать ярлыки вроде “он просто негодяй” или “она стерва” и так далее.
“Ментализация развивается постепенно, но чем больше вы будете с вниманием наблюдать за своими переживаниями, тем легче вам будет справляться с кризисами и выстраивать глубокие, доверительные отношения”, — убеждена Ольга Темирханова.