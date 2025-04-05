Ментализация. Эксперт Темирханова перечислила способы борьбы со стрессом

Мало кто из нас на своем жизненном пути не сталкивается с каким-либо кризисом, который может быть связан с отношениями, здоровьем, финансами, профессиональной деятельностью или развитием личности. Часто кризисы происходят по независящим от нас причинам, и, в том числе, по довольно грустным обстоятельствам, но, тем не менее, они могут служить катализаторами личностного роста и устойчивости. И в итоге, помогают привести к успеху.