Меньше стресса: как сделать путешествие менее напряженным

Почти каждый человек волнуется перед путешествием, особенно если предстоит долгий полет на самолете. Эксперты рассказали, как перестать волноваться перед отпуском и что нужно сделать, чтобы избежать излишней тревожности.
Планируйте заранее
Чтобы снизить вероятность задержки рейса, эксперты советуют выбирать ранние утренние или стыковочные рейсы. Стыковка предполагает одно бронирование сразу на два рейса, пересадка между которыми составляет не более 24 часов.
Важно, чтобы между рейсами было не менее трех часов разницы. В таком случае можно без спешки перекусить и дойти до выхода на посадку.
Расслабьтесь перед поездкой
Не пытайтесь сделать слишком много дел перед путешествием, так как после их выполнения вам понадобится несколько первых дней отпуска, чтобы прийти в себя.
Составьте список дел и подумайте, какие из них вы бы оставили на потом даже находясь дома. Скорее всего выполнение таких дел может подождать до вашего возвращения из отпуска.
Подготовьтесь к стрессовым ситуациям заранее
Подумайте, что вам может помочь справиться со стрессом и разочарованиями во время поездки. Не позволяйте физическим и эмоциональным последствиям тревоги брать верх.
Могут помочь дыхательные техники, медитация и позитивные образы.
Летайте налегке
Эксперты советуют брать с собой ручную кладь, чтобы не тратить время на регистрацию багажа. Также это поможет избежать проблем с потерей вашего чемодана.
Действуйте до того, как что-то пойдет не так
К сожалению, сейчас задержки рейсов становятся частыми. И лучше знать о них заранее, а после прибытия в аэропорт.
Установите приложения авиакомпаний или воспользуйтесь программой для отслеживания самолетов. Так вы сможете следить маршрутом определенного самолета и понять, действительно ли он прибудет вовремя.
Мобильные приложения могут заранее уведомлять о возможных изменениях, позволяя вам при необходимости перебронировать билет на другой рейс или спланировать другие поездки.
Сделайте свое путешествие более комфортным
Если вы беспокоитесь в самолете, возьмите с собой вещи, которые могут вас успокоить. Не забудьте взять то, что может поднять настроение. Положите все в легкую сумку, которую не нужно будет перерывать, чтобы найти что-то нужное.
Выбирайте время
Все хотят провести отпуск без толпы туристов. Чтобы это сделать, можно путешествовать в межсезонье.
Эксперты советуют не путешествовать в течение учебного года и, по возможности, избегать летних отпускников.
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