Меньше соли, больше спорта: как сохранить здоровье сосудов после 50 лет

Отказ от вредных привычек
Ведение здорового образа жизни, отказ от курения и алкоголя способствует сохранению здоровья. Не стоит забывать, что курение увеличивает риск возникновения инфаркта и инсульта.
Меньше соли
Норма потребления соли — 5 граммов в день, тогда как среднероссийский показатель потребления соли — более 11 граммов в день, что существенно увеличивает риски возникновения сердечно-сосудистой патологии.
Помимо этого, следует избегать насыщенных жиров и трансжиров, отдавая предпочтение полезным жирам из рыбы, оливкового масла и орехов.
Правильное питание
Немаловажную роль также играет правильное питание по принципу гарвардской тарелки. Согласно клиническим рекомендациям РФ по кардиоваскулярной профилактике 2022 года, от 41 до 75 процентов населения РФ употребляют овощи и фрукты в недостаточном количестве.
Физическая активность
Регулярная физическая активность способствует улучшению кровообращения и укреплению сосудистой стенки, а также снижает риск возникновения инфаркта миокарда.
Поэтому старайтесь заниматься аэробными упражнениями, такими как ходьба, плавание или катание на велосипеде. Взрослым любого возраста рекомендуется заниматься аэробной физической активностью умеренной интенсивности не менее 150−300 минут в неделю или физической активностью высокой интенсивности не менее 75−150 минут в неделю.
Режим сна
Крайне важен и режим сна. Качественный сон помогает организму восстанавливаться и снижает уровень стресса, который негативно сказывается на состоянии сосудов.
Периодические медосмотры
Периодический медицинский осмотр, диспансеризация, контроль уровня холестерина, глюкозы и артериального давления также необходимы для своевременного выявления заболевания на раннем этапе.