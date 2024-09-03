Меньше соли, больше спорта: как сохранить здоровье сосудов после 50 лет

Поэтому старайтесь заниматься аэробными упражнениями, такими как ходьба, плавание или катание на велосипеде. Взрослым любого возраста рекомендуется заниматься аэробной физической активностью умеренной интенсивности не менее 150−300 минут в неделю или физической активностью высокой интенсивности не менее 75−150 минут в неделю.