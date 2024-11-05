Менкипинг: как жены становятся «бесплатными психологами» для мужей и почему так происходит

Что такое менкипинг
Менкипингом в зарубежных медиа называют феномен, когда мужчины, не имея друзей или людей, которым они могли бы доверять, обращаются за эмоциональной поддержкой к своим партнершам. Они, в свою очередь, фактически выполняют работу психотерапевта: выслушивают, дают советы и возможность выговориться — и при этом совершенно бесплатно. Таким образом, женщины как будто попадают в «эмоциональное рабство», превращаясь из партнерш в постоянных психологов.
Менкипинг, согласно исследованиям, особенно популярен в Великобритании, где, по статистике, практически у каждого третьего мужчины нет друзей своего пола. Таким образом, мужчины становятся зависимы от женщин, потому что не могут открыться другим мужчинам. В результате женщины несут дополнительную нагрузку на свое время и благополучие, не получая взамен никакой поддержки.
Эмоциональное обслуживание
Термин «эмоциональное обслуживание» довольно ярко описывает подобное явление. В отличие от партнерской близости, когда двое людей добровольно и взаимно поддерживают друг друга, при эмоциональном обслуживании всегда перевес, одна сторона потребляет, другая — отдает, причем больше, чем ей комфортно отдавать.
Как менкипинг выглядит на практике
О том, как выглядит менкипинг в реальности, рассказала Мейки Леонард, одна из журналисток Daily Mail. Ее молодой человек всегда имел несколько друзей-мужчин своего пола, но в последние три года, как она стала замечать, молодой человек все чаще обращается за эмоциональной поддержкой именно к ней.
«Он звонит мне, когда у него плохой день, когда у него сложный период на работе или даже когда его футбольная команда проигрывает. И хотя есть много вопросов, в которых он — мой надежный помощник, есть и такие, в которых я хотела бы, чтобы он просто позвонил своему товарищу — например, когда это касается футбола», — делится журналистка.
С чем-то подобным сталкивается и окружение Леонард. Так, например, некоторые ее подруги признаются, что мужчины, с которыми они встречались, не только пользовались их эмоциональной поддержкой, но и даже сами не могли выразить чувств, которые они испытывают в повседневной жизни — в результате партнершам приходилось учить их «правильным словам», а иногда — и вовсе принимать за них решение о расставании, потому что мужчины не могли выразить своего желания вербально. Все это отнимает много ресурсов — особенно если женщина вынуждена работать, заниматься домом и детьми одновременно.
«Катастрофа социального здоровья»
Ссылаясь на психологов и психотерапевтов, Мейки Леонард утверждает, что менкипинг — яркий пример «катастрофы социального здоровья», которое происходит как минимум в Великобритании. Все дело в том, что мужчины, не имея возможности обратиться за помощью к другим мужчинам, привыкают получать ее от партнерш и не пробуют найти этому способу альтернативы. Когда они остаются одни — например, после развода или смерти партнерши — эту же помощь им получить уже неоткуда, что приводит к тяжелым психологическим кризисам и даже заболеваниям.
Сами же мужчины признаются, что им не всегда легко заводить друзей среди других мужчин.
Это может происходить по многим причинам, но главная из них — страх или нежелание говорить о своих проблемах друг с другом. Разговор о личных переживаниях и психологической боли для некоторых, как говорят консерваторы, «представителей сильного пола» воспринимается как проявление слабости и уязвимости — хотя на самом деле это, наоборот, способствует их ментальному благополучию и социализации в обществе в целом.
«Одиночество — реальная проблема, особенно для пожилых мужчин. Когда отношения заканчиваются разрывом, разводом или смертью, им некому довериться и они не могут выразить свои чувства, потому что полагались на своего партнера в удовлетворении всех своих эмоциональных потребностей», — отмечает специалист по мужской психологии Джеймс Рейвенхилл. Он и другие эксперты, с которыми поговорила Мешки Леонард, уверены, что решение для большинства мужчин простое: им нужно начать разговаривать друг с другом, как это делают женщины.