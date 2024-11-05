Менкипинг: как жены становятся «бесплатными психологами» для мужей и почему так происходит

С чем-то подобным сталкивается и окружение Леонард. Так, например, некоторые ее подруги признаются, что мужчины, с которыми они встречались, не только пользовались их эмоциональной поддержкой, но и даже сами не могли выразить чувств, которые они испытывают в повседневной жизни — в результате партнершам приходилось учить их «правильным словам», а иногда — и вовсе принимать за них решение о расставании, потому что мужчины не могли выразить своего желания вербально. Все это отнимает много ресурсов — особенно если женщина вынуждена работать, заниматься домом и детьми одновременно.