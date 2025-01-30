Менее половины россиян выступили за запрет фастфуда несовершеннолетним

Опрос также показал, что с 2010 по 2025 год количество посещений заведений фастфуда в России увеличилось в два раза. Так, в 2010 году только 30% россиян говорили о том, что посещают заведения, в которых продают фастфуд. В 2024 году шесть из десяти участников опроса бывали в таких заведениях (62% опрошенных). Социологи отмечают, что рост за последние три года составил 12 п.п. Треть участников опроса посещает заведения быстрого питания не чаще раза в месяц, 14% бывали там 1−2 раза в месяц, а 13% покупают еду в таких заведениях раз в неделю и чаще.