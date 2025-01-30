Менее половины россиян выступили за запрет фастфуда несовершеннолетним

Сторонниками запрета чаще были женщины (45%), граждане с неполным средним образованием (58%), сельские жители (55%), активные телезрители (67%), а также те, кто проживает в Северо-Кавказском федеральном округе (57%). Чем старше были опрошенные, тем больше среди них было сторонников запрета, сказано в сообщении.
Против запрета фастфуда для несовершеннолетних чаще выступали «зумеры» и «миллениалы» (50−65%), жители мегаполисов (55−56%) и активные пользователи интернета (56%).
Опрос также показал, что с 2010 по 2025 год количество посещений заведений фастфуда в России увеличилось в два раза. Так, в 2010 году только 30% россиян говорили о том, что посещают заведения, в которых продают фастфуд. В 2024 году шесть из десяти участников опроса бывали в таких заведениях (62% опрошенных). Социологи отмечают, что рост за последние три года составил 12 п.п. Треть участников опроса посещает заведения быстрого питания не чаще раза в месяц, 14% бывали там 1−2 раза в месяц, а 13% покупают еду в таких заведениях раз в неделю и чаще.
О том, что в их населенном пункте есть заведения быстрого питания, говорят 78% опрошенных россиян. В 2010 году таких ответов было 50%.
По данным ВЦИОМ, аудитория заведений быстрого питания в России представлена чаще всего молодыми людьми: «зумерами» и «младшими миллениалами». Среди них 30−32% покупают фастфуд еженедельно.
«Гораздо чаще здесь можно встретить граждан с хорошим материальным положением (22% еженедельных посетителей vs. 9% в группе с плохим материальным положением) и жителей мегаполисов (22−26% еженедельных посетителей). С возрастом растет доля россиян, которые никогда не бывали в точках быстрого питания (77% в поколении оттепели vs. 8% среди зумеров). Показатель также увеличивается по мере снижения численности населенного пункта (среди сельчан никогда не были в заведениях фастфуда 49%, среди жителей мегаполисов — 23−26%)», — сказано в сообщении.
Во ВЦИОМ отмечают «явную и устойчивую тенденцию к росту популярности фастфуда в российском обществе». За последние 15 лет в стране выросло как количество таких заведений, так и число посетителей, сказано в сообщении.
Почему россияне выбирают фастфуд
79% опрошенных рассказали о том, что заведения фастфуда — это удобно. «Этот определяющий фактор: фастфуд экономит время (40%), особенно когда лень или некогда готовить (13%) или ты находишься в дороге, далеко от дома (9%), на работе (3%) или нужно быстро перекусить (6%), поесть фастфуд — это довольно простой вариант (8%)», — сказано в сообщении ВЦИОМа.
На вкус и качество продукции в заведениях быстрого питания обращают внимание 29% опрошенных, а для 16% посещение таких заведений — это «возможность приятно провести время с близкими, сменить обстановку». Еще 11% назвали в качестве определяющего ценовой фактор, а 10% — территориальную доступность. Мужчины чаще выбирают фастфуд-заведения из-за экономии времени (45% vs. 36% женщин), а женщины — потому что лень готовить (16% vs. 8% среди мужчин), сказано в сообщении.
46% опрошенных рассказали о том, что не посещают заведения фастфуда, потому что предпочитают домашнюю еду. Для 20% участников исследования определяющим оказался фактор здорового питания, которое они не могут найти в заведениях фастфуда. Качеству фастфуда не доверяют 18%, а 12% сообщили, что им неинтересно такое питание.
В январе 2025 года в директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов обратился в Госдуму, Совет Федерации и Министерство здравоохранения с предложением рассмотреть возможность запрета на продажу фастфуда несовершеннолетним россиянам.