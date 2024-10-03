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Менее 15% исследованных детей оказались подвижными и выспавшимися

Ученые исследовали детей из десятков стран. Оказалось, что лишь малая их часть соответствует требованиям ВОЗ.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Кар Хоу Чун из Вуллонгонгского университета с коллегами из 33 стран провели кросс-секционное исследование. В нем участвовали 7 017 детей (средний возраст составил 4,1 года; 51,1% — мальчики) из 33 стран с разным уровнем дохода 6 регионов. Исследование проходило с октября 2022 по февраль 2023 года. В каждой локации было как минимум 40 детей в возрасте 3−4,9 года, по которым у ученых были данные (это были результаты измерений или документированная информация от родителей, опекунов) о времени, что они проводили у экранов гаджетов и тратили на сон. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Pediatrics.

Согласно руководствам ВОЗ, у детей такого возраста должно быть не менее 180 минут в день физической активности (в том числе не менее 60 минут умеренных и интенсивных нагрузок), время у экрана не должно превышать часа в день, а спать им нужно 10−13 часов.

Однако исследование показало, что этим критериям соответствуют лишь 14,3% детей. При этом четкой корреляции с экономическим благополучием не прослеживается. Так, доля детей, соответствующих требованиям, в странах с низким и ниже среднего уровнем доходов составила 16,6%; выше среднего — 11,9%, высоким — 14,4%. Среди регионов наибольшая доля таких детей наблюдалась в Африке (23,9%), а наименьшая — в Северной и Южной Америке (7,7%).

Зачастую дети заменяют подвижные игры и другую физическую активность сидением в телефонах. Почему им вредно бесконтрольно пользоваться смартфоном, рассказал психолог.