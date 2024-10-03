Менее 15% исследованных детей оказались подвижными и выспавшимися

Кар Хоу Чун из Вуллонгонгского университета с коллегами из 33 стран провели кросс-секционное исследование. В нем участвовали 7 017 детей (средний возраст составил 4,1 года; 51,1% — мальчики) из 33 стран с разным уровнем дохода 6 регионов. Исследование проходило с октября 2022 по февраль 2023 года. В каждой локации было как минимум 40 детей в возрасте 3−4,9 года, по которым у ученых были данные (это были результаты измерений или документированная информация от родителей, опекунов) о времени, что они проводили у экранов гаджетов и тратили на сон. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Pediatrics.