Менеджер в Китае подарила подчиненным отгулы на корпоративе

Лучший приз, который можно получить на работе? Не ходить на работу! Вероятно, как-то так размышляла девушка по фамилии Лю, когда придумывала, как поощрить сотрудников.
Лю работала старшим менеджером в фармацевтической компании в провинции Гуаньчжоу на юге Китая, с 2021 по 2023 годы. Чтобы мотивировать своих подчиненных, каждый год Лю разыгрывала среди сотрудников отгулы на новогоднем корпоративе: победители получали возможность не ходить на работу от 3 до 7 дней в следующем году с сохранением заработной платы.
Впрочем, высшее руководство такую мотивацию не оценило: в сентябре 2023 года, когда про розыгрыш узнал совет директоров, девушку уволили за «злоупотребление властью, халатность, мошенничество и получение личной выгоды».
Лю поставили в вину, что из-за отгулов продуктивность коллектива наверняка падает, а «личную выгоду» усмотрели в том, что девушка каждый месяц собирала с сотрудников 200 юаней (2700 рублей) на нужды отдела и совместные развлечения.
Впрочем, Лю с решением начальства не согласилась: она подала на компанию в арбитражный суд и потребовала 330 тысяч юаней (4,5 миллиона рублей) компенсации.
Лю аргументировала свой подход тем, что ее команда — менеджеры по продажам — и так имеют гибкий график, а отгулы доставались тем, кто показал себя в уходящем году лучше всего, поэтому дополнительно мотивировали сотрудников показывать высокие результаты.
Кроме того, по мнению Лю, она вполне имела право сама предоставлять сотрудникам отгулы, поэтому никакого злоупотребления в произошедшем не было.
В декабре 2023 года арбитражная комиссия вынесла решение в пользу Лю, слегка сократив сумму компенсации, однако ее работодатель подал апелляцию, и процесс затянулся.
В конечном счета суд высшей инстанции также вынес решение в пользу Лю: в финальном заявлении было указано, что девушка не превышала полномочий и соблюдала трудовой кодекс, а доказательств, что она лично обогатилась с отгулов, компания предоставить не смогла.
Дело вызвало резонанс в китайских социальных сетях. Пользователи решили, что виной всему непоследовательность руководства компании. Один комментатор сделал предположение, что директор решил сэкономить на подарках и заменить их на отгулы, но потом пожалел и спихнул ответственность на Лю.
Другой заметил, что многие уже воспользовались отгулами, а ситуация длилась не один год, так что, видимо, руководитель вообще плохо информирован о том, что происходит в компании, раз так поздно отреагировал на ситуацию.
Третий же суммировал все в риторическом вопросе: «Неужели там кто-то умрет из-за пары отгулов? Почему им так тяжело принять, что сотрудники иногда могут не работать?».
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