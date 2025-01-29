Менеджер в Китае подарила подчиненным отгулы на корпоративе

Лю работала старшим менеджером в фармацевтической компании в провинции Гуаньчжоу на юге Китая, с 2021 по 2023 годы. Чтобы мотивировать своих подчиненных, каждый год Лю разыгрывала среди сотрудников отгулы на новогоднем корпоративе: победители получали возможность не ходить на работу от 3 до 7 дней в следующем году с сохранением заработной платы.