Менеджер попросил в случае авиакатастрофы звонить начальству раньше семьи

После авиакатастрофы, произошедшей 29 декабря 2024 года, сеть кофеен Gong Cha в Южной Корее решила проинструктировать сотрудников. Начальство объявило, что в случае аналогичных чрезвычайных ситуаций первым делом нужно уведомить босса, а не членов семьи, — пишет South China Morning Post.
Сообщается, что 29 декабря 2024 года пользователь соцсети, представившийся стажером кофейни Gong Cha, опубликовал пост, в котором говорилось, что менеджер кофейни в городе Тэгу (Южная Корея) настоятельно рекомендовал в случае авиакатастрофы уведомить его первым делом.
«Если случится авария, сначала пришлите мне сообщение с просьбой’нанять стажера», прежде чем связываться с мамой и папой. Не пропадайте." — поделился сообщением менеджера кофейни Gong Cha один из стажеров.
Такое заявление вызвало крайне негативную реакцию общественности, из-за чего представители Gong Cha были вынуждены опубликовать официальное заявление на своем сайте. В нем говорилось, что менеджер действовал по собственной инициативе, в то время, как руководство даже не догадывалось о его намерениях.
Несмотря на неосведомленность, сеть Gong Cha выразила соболезнования пострадавшим и публично извинилась перед сотрудниками. Однако судьба менеджера, проведшего злополучный инструктаж, до сих пор остается неясной.
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