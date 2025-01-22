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Менеджер попросил в случае авиакатастрофы звонить начальству раньше семьи

После недавней авиакатастрофы, произошедшей в Южной Корее, менеджер местного сетевого кафе настоятельно попросил сотрудников в случае аналогичных инцидентов уведомить начальство первым делом.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

После авиакатастрофы, произошедшей 29 декабря 2024 года, сеть кофеен Gong Cha в Южной Корее решила проинструктировать сотрудников. Начальство объявило, что в случае аналогичных чрезвычайных ситуаций первым делом нужно уведомить босса, а не членов семьи, — пишет South China Morning Post.

Сообщается, что 29 декабря 2024 года пользователь соцсети, представившийся стажером кофейни Gong Cha, опубликовал пост, в котором говорилось, что менеджер кофейни в городе Тэгу (Южная Корея) настоятельно рекомендовал в случае авиакатастрофы уведомить его первым делом.

«Если случится авария, сначала пришлите мне сообщение с просьбой’нанять стажера», прежде чем связываться с мамой и папой. Не пропадайте." — поделился сообщением менеджера кофейни Gong Cha один из стажеров.

Такое заявление вызвало крайне негативную реакцию общественности, из-за чего представители Gong Cha были вынуждены опубликовать официальное заявление на своем сайте. В нем говорилось, что менеджер действовал по собственной инициативе, в то время, как руководство даже не догадывалось о его намерениях.

Несмотря на неосведомленность, сеть Gong Cha выразила соболезнования пострадавшим и публично извинилась перед сотрудниками. Однако судьба менеджера, проведшего злополучный инструктаж, до сих пор остается неясной.

Ранее рассказывали, что ученый развеял главные мифы о причинах авиакатастроф.