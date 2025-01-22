Менеджер попросил в случае авиакатастрофы звонить начальству раньше семьи

Такое заявление вызвало крайне негативную реакцию общественности, из-за чего представители Gong Cha были вынуждены опубликовать официальное заявление на своем сайте. В нем говорилось, что менеджер действовал по собственной инициативе, в то время, как руководство даже не догадывалось о его намерениях.