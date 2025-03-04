Менеджер маркетплейсов: путь к успеху в мире онлайн-торговли

Хотя специализация маркетплейс-специалиста производна от профессии менеджера, чтобы начать работать в сфере е-коммерции, не обязательно иметь высшее образование в избранной сфере. Начать построение карьеры можно более простыми и экономичными способами. Какой из них выбрать, зависит только от предпочтений будущего специалиста и его возможностей. Как и в любой другой профессии, карьерный путь менеджера зависит от его знаний, практических навыков и целеустремленности.