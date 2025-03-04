Менеджер маркетплейсов: путь к успеху в мире онлайн-торговли

Мы обратились к эксперту, чтобы понять, почему профессией менеджера маркетплейсов называют профессией будущего, а заодно выяснить, как стать специалистом и развивать карьеру. Вот что мы узнали о перспективах этой востребованной должности, какие личные и деловые качества важны для менеджера и какие задачи ему придется решать в повседневной работе.
Кто такой менеджер маркетплейсов и что он делает
Онлайн-торговля переживает настоящий бум. Успех в электронной коммерции в большой мере зависит от грамотного управления продажами со стороны менеджера маркетплейсов. Это специалист, который отвечает за реализацию товаров компании на онлайн-платформах. Самые известные из них — Wildberries, Ozon, AliExpress и другие.
Менеджер маркетплейсов управляет ассортиментом, анализирует рынок и конкурентоспособность компаний и товаров, занимается продвижением продукции, служит связующим звеном между компанией и оператором торговой площадки.
Основные обязанности специалиста могут меняться в зависимости от маркетплейса, специфики товаров, масштабов и целей бизнеса. Как рассказал о профессии Николай Перепелкин, кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова, чтобы понять сущность профессии менеджера маркетплейсов, необходимо определиться, кого в принципе можно им считать. Это широкое понятие, которое включает людей самых разных профессий и умений. Мы можем говорить о менеджерских позициях в руководстве компании или рассматривать операционных менеджеров, которые решают повседневные задачи маркетплейса от глобальной логистики до организации работы пункта выдачи заказов.
Соответственно этим позициям и формируется круг задач: стратегические и тактические управленческие решения, аналитика и маркетинг, продвижение собственной площадки, работа с поставщиками, логистика и управление логистическими потоками, клиентский сервис и пр. Фактически управленческие позиции менеджеров имеются в любом отделе маркетплейса.
Кроме того, эксперт уточнил:
— Иногда такая позиция возникает в производственных и торговых компаниях, которые активно продают свои товары на разных торговых площадках. Менеджер маркетплейсов часто отвечает за управление продажами и деятельностью продавцов на торговой площадке, где его основные задачи включают:
- разработку и реализацию стратегий продаж на маркетплейсе;
- управление отношениями с продавцами и обеспечение их продвижения;
- анализ данных о продажах и разработку мер по их оптимизации;
- мониторинг конкурентов и выявление новых возможностей развития бизнеса;
- обеспечение соответствия товаров и поставщиков требованиям маркетплейса и отраслевым нормам и многое другое.
Какими знаниями и навыками должен обладать менеджер маркетплейсов
— Всегда и на любом уровне приветствуются или даже требуются знание индустрии электронной коммерции и маркетплейсов, отличные навыки продаж и переговоров, аналитические способности и опыт работы с данными, умение пользоваться программным обеспечением, компьютерные знания, предпринимательский склад ума и ориентация на результат, знание юридических основ работы маркетплейса, правового и документационного обеспечения рабочего процесса, — подчеркнул Николай Перепелкин.
По мнению эксперта, успешный менеджер маркетплейсов на любом уровне должен обладать:
- целеустремленностью;
- базовыми знаниями или талантом в области коммерческой деятельности;
- сильными коммуникативными навыками и навыками межличностного общения;
- умением работать в команде и самостоятельно принимать решения.
Итак, мы выяснили, что для успешной работы в сфере маркетплейсов требуется широкий спектр знаний и навыков. Это позволит не только выполнять текущие задачи, но и способствовать профессиональному росту. Давайте подробнее рассмотрим каждый навык, который нужен для того, чтобы работать менеджером маркетплейсов.
1. Знать отрасль и понимать рынок электронной коммерции
Выстроить эффективную стратегию продаж невозможно без знания индустрии электронной коммерции и динамики рыночного бизнеса. Поэтому менеджеру маркетплейса необходимо понимать текущие тенденции рынка и изучать лучшие практики. Это один из обязательных навыков менеджера.
2. Быть коммуникабельным и способным работать в команде
Менеджер электронной площадки осуществляет связь между различными внутренними отделами и внешними партнерами. Поэтому специалист должен обладать навыками четкой и эффективной коммуникации.
3. Продажи и умение анализировать цены и конкурентов
Эта способность позволяет оптимизировать стратегию продаж через анализ рынка и поведения покупателей.
4. Знать основы маркетинга
Знания основ маркетинга необходимы, чтобы разрабатывать эффективные рекламные кампании и продвигать товары на платформе.
5. Уметь управлять проектами
Еще одна зона ответственности менеджера — управление продуктами и контентом на торговых площадках. Это навык выбирать и оптимизировать предложения, создавать привлекательные для покупателей описания и изображения товаров, управлять обзорами и отзывами клиентов.
6. Осуществлять мониторинг производительности и анализировать данные
Менеджер отслеживает показатели продаж и другие важные KPI на маркетплейсах и проводит комплексный анализ данных. Навык позволяет получать ценную для бизнеса информацию, выявлять тенденции и разрабатывать рекомендации для продаж. Постоянный мониторинг и оптимизация эффективности продаж — один из центральных аспектов работы специалиста маркетплейса.
7. Обслуживать клиентов
Менеджер обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов на торговых площадках. Он должен уметь обрабатывать запросы потребителей, решать возникающие проблемы, выстраивать долгосрочные отношения.
8. Управлять логистикой
Чтобы оптимизировать цепочку поставок, менеджеру требуется понимать процессы доставки товаров.
Необходимые личностные качества для менеджера маркетплейсов
Для успешной работы и карьеры маркетплейс-менеджера немаловажное значение имеют его личностные качества. Специалисту необходимы навыки, которые помогают справиться с вызовами профессии и поставленными целями.
Среди ключевых качеств специалиста можно выделить:
- стрессоустойчивость;
- коммуникабельность;
- доброжелательность;
- способность к поиску компромисса;
- инициативность;
- внимательность к деталям;
- умение ставить цели и их достигать;
- гибкость мышления.
— Конечно, работа с людьми требует особой выдержки и терпения, поэтому для работы, например, менеджера пункта выдачи заказов требуется навык работы с неизбежными рекламациями, недовольными клиентами, организованность, ответственность, пунктуальность и аккуратность, — заметил эксперт Николай Перепелкин.
Сколько зарабатывают менеджеры маркетплейсов в России
Заработная плата менеджеров маркетплейсов варьируется в зависимости от уровня опыта, региона и конкретной компании.
По данным исследования портала «Авито», количество вакансий для менеджеров по работе с маркетплейсами за год увеличилось на 75%. Средняя заработная плата составила около 54 000 рублей. При этом отмечается, что доход специалиста зависит от показателей продаж (1).
Например, в 2024 году разброс зарплат для начинающих специалистов был таким: от 30 000 до 70 000 рублей в месяц. С появлением опыта доход может увеличиваться до 150 000 рублей и более.
Плюсы и минусы профессии
Специалисты электронной коммерции могут работать в разных режимах. В одних случаях менеджеры трудятся онлайн, в других — в офисе или на складе. В зависимости от загруженности специалист может вести как один проект, так и несколько небольших.
Как в любой профессии, в работе менеджера маркетплейсов есть свои плюсы и минусы.
Плюсы:
- быстрый вход в профессию, например, после курсов;
- высокая востребованность на рынке труда;
- возможность работать удаленно;
- перспективы карьерного роста;
- разнообразие задач и проектов;
- высокая зарплата.
Минусы:
- высокая ответственность за результат;
- необходимость постоянно отслеживать изменения на рынке и обучаться;
- ненормированное рабочее время;
- риск выгорания из-за интенсивного рабочего ритма.
Где могут работать менеджеры маркетплейсов
Один из плюсов профессии — возможность выбирать место работы в разных категориях электронного бизнеса, с учетом навыков, предпочтений и склонностей специалиста. А разнообразие должностных обязанностей позволяет профессионалам подбирать рабочие места с наиболее подходящими для них требованиями и в зависимости от личных предпочтений.
В менеджерах маркетплейсов нуждаются многие виды бизнеса:
Онлайн-магазины.
Производственные компании.
Логистические компании.
Рекламные агентства.
Консалтинговые фирмы.
Карьера менеджера по работе с маркетплейсами
— Специалисты по управлению маркетплейсами могут строить разнообразную карьеру. Так, на ресурсах с предложениями о работе можно встретить вакансии менеджера категории маркетплейса, руководителя по работе с продавцами, директора по развитию бизнеса на маркетплейсе, руководителя отдела электронной коммерции и др. Широкий спектр задач, которые решает специалист, формируют у него как «хард», так и «софт» скиллы, которые легко адаптируются практически под любые управленческие задачи, — рассказал эксперт Николай Перепелкин.
В профессии менеджера маркетплейсов начальный этап — стажировка. Получив необходимый опыт, шаг за шагом специалист может построить карьеру и достичь руководящего уровня на предприятии.
|Этап
|Описание
|Стажер, младший специалист (Junior)
|Начальный уровень. На его прохождение в среднем требуется 1—2 года. Работа заключается в выполнении рутинных задач, например, в заполнении карточек товаров. Конкретные обязанности зависят от внутренней политики компании
|Специалист среднего уровня (Middle)
|Следующий шаг в карьере менеджера. Длится 3—4 года. В задачи специалиста этого уровня может входить анализ продаж и цен на товары, управление рекламными кампаниями и ассортиментом продуктов, улучшение карточек товаров, взаимодействие с поставщиками
|Ведущий специалист, руководитель (Senior)
|Чтобы достичь этого уровня, в среднем требуется опыт от 4 лет. Должностные обязанности сеньора: стратегическое планирование, анализ рынка, управление командой менеджеров, общение с представителями маркетплейса
Как стать менеджером маркетплейсов в 2025 году с нуля
Хотя специализация маркетплейс-специалиста производна от профессии менеджера, чтобы начать работать в сфере е-коммерции, не обязательно иметь высшее образование в избранной сфере. Начать построение карьеры можно более простыми и экономичными способами. Какой из них выбрать, зависит только от предпочтений будущего специалиста и его возможностей. Как и в любой другой профессии, карьерный путь менеджера зависит от его знаний, практических навыков и целеустремленности.
1. Окончить высшие учебные заведения
Вузов, которые готовили бы специалистов именно для маркетплейсов по программе высшего образования, пока нет. Что объяснимо, поскольку профессия появилась совсем недавно. При желании можно получить высшее образование по менеджменту, а дальше специализироваться на маркетплейсах.
2. Пройти специализированные курсы
Чтобы получить знания на специализированных курсах, можно учиться как очно, так и в онлайне. Длительность учебы — от 3 месяцев. В большинстве случаев курсы предоставляют слушателям возможность начать обучение бесплатно (2). Это отличная возможность понять, правильно ли выбрано направление обучения и будет ли оно комфортным.
Курсы можно пройти на образовательных онлайн-платформах, а также в вузах — в виде программ переподготовки специалистов. Пенсионеры и безработные могут обучиться профессии бесплатно, по государственной программе содействия занятости (3).
3. Стажировка
Еще один способ быстро влиться в профессию — получить опыт работы в качестве помощника или стажера, работая непосредственно на маркетплейсах. Работодатели нередко предлагают работу новичкам с обучением на месте.
4. Самообучение
Многие базовые знания можно получить самостоятельно. Способ подходит для дисциплинированных людей, которые умеют последовательно идти к цели. Начать можно с изучения дисциплин, без которых менеджеру не обойтись. Например, инструменты аналитики, программы для анализа данных о продажах и эффективности рекламы.
5. Тренинги и профессиональные мероприятия
Тренинги помогут начинающим специалистам быстрее пройти путь от новичка до опытного специалиста. Такие занятия развивают навыки продаж и общения с клиентами. Участие в профессиональных мероприятиях, например в конференциях, способствует расширению сетевых контактов и укреплению профессиональных связей.
Востребованность менеджера маркетплейсов на рынке
Достаточно открыть сайт с объявлениями о вакансиях, чтобы убедиться, насколько велика потребность в разного уровня менеджерах маркетплейсов. Количество вакансий стабильно увеличивается. А это свидетельствует о высоком спросе на профессию.
Будущее профессии менеджера маркетплейсов
Востребованность маркетплейс-специалистов не сиюминутная потребность рынка. Перспективы этой профессии нужно оценивать с учетом развития технологий, постоянного расширения онлайн-торговли и конкуренции как между торговыми площадками, так и продавцами.
По мнению нашего эксперта, рост электронной коммерции и популярность маркетплейсов увеличивают потребность в квалифицированных специалистах, которые могут управлять продажами и отношениями с продавцами, клиентами и потребителями в электронной среде.
Это создает широкие возможности для развития и карьерного роста. Ожидается, что в ближайшие годы спрос на менеджеров маркетплейсов продолжит увеличиваться, поскольку компании все больше полагаются на цифровые платформы и расширяют свое присутствие в интернете.
Отзывы специалистов о профессии
— В целом менеджмент маркетплейсов — это динамичная и перспективная профессия с возможностями для карьерного роста и развития. С увеличением числа онлайн-платформ и расширением ассортимента товаров потребность в квалифицированных менеджерах маркетплейсов будет только расти, — поделился своим мнением эксперт Николай Перепелкин.
Что нужно знать о профессии менеджера по работе с маркетплейсами
Недавно появившаяся профессия менеджера по работе с маркетплейсами — одна из современных, интересных и востребованных специальностей. Она выгодно отличается не только тем, что стать менеджером можно в довольно быстрые сроки, но и широкими возможностями для построения карьеры.
В заключение отметим основные моменты, освещенные в статье.
1. Менеджер маркетплейсов — это специалист по управлению продажами на онлайн-платформах.
2. Профессия востребованная и пользуется популярностью.
3. Для успешной работы необходимы знания в области продаж, аналитики и маркетинга, а также определенные личные качества.
4. Получить профессию можно разными способами — от прохождения курсов до стажировки по месту работы.
5. Профессия предлагает хорошие карьерные перспективы и конкурентоспособную зарплату.
6. Менеджер должен постоянно развиваться и адаптироваться к изменяющемуся рынку.
Список источников
1. Авито Работа: средние предлагаемые зарплаты в сфере инфраструктуры маркетплейсов выросли на 50%. ЕКОМ+. 2024.
2. Яндекс Практикум. Курс «Менеджер маркетплейсов».
3. Машкарев А. Курсы по работе на маркетплейсах: ТОП 50 лучших школ 2025 для менеджеров и продавцов. Мойсклад.ру. 2024.
Эксперт: Николай Перепелкин, кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова