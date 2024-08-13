Мемы представляют угрозу для экологии

У человека, который придумал смешную картинку, обычно одна мысль: рассмешить друга или подругу. Если картинка и вправду оказывается смешной, друг пересылает ее своему другу, а тот своему, потом картинку публикуют в соцсетях и спустя неделю десятки тысяч людей пересылают друг другу один и тот же мем про «Вы продаете рыбов?» или танцующего в кружочке енота.
О чем вряд ли думает кто-то из любителей смешных картинок, так это о том, что все они где-то хранятся — и хотя каждый мем весит ничтожно мало, в интернете продолжают храниться десятки и сотни тысяч копий этого изображения. Мем может давно выйти из моды и остаться лишь в учебниках мемологии (да, такая наука уже есть) — но где-то в уголках интернета продолжают храниться мириады картинок про «превед медвед» и видео с мужчиной, кричащим «здоровенный язь».
Информацию, к которой никто не обращается (или обратились всего раз), называют «темными данными» — и с каждым годом она превращается во всем более серьезную проблему. Как объясняет газета The Guardian, что все эти картинки и видео занимают место на серверах — а значит, тратят электроэнергию. По подсчетам британской энергетической компании National Grid, к 2030 году 6% всей электроэнергии страны будет уходить на поддержку датацентров с информацией из интернета — и очевидно, что с каждым годом этот процент будет прогрессировать все быстрее.
Иэн Ходжкинсон, профессор стратегии в Университете Лафборо, изучает влияние темных данных на экологию и размышляет о том, что с ними можно сделать. «На первый взгляд кажется, что проблема простая, но чем больше вы ее изучаете, тем яснее видите, что однозначного решения у нее нет», — объясняет он.
По подсчетам профессора, 68% данных крупных корпораций используются всего один раз и потом никому не нужны. С личной информацией, как она предполагает, ситуация аналогичная. Абсолютному большинству из нас, поясняет Иэн, очевидно, что нужно прибираться в доме и следить за чистотой, потому что бардак неэкологичен, но очень мало кто догадывается, что лишние файлы в облаке тоже влияют на экологию — пусть и косвенно.
«Термин “облако” многими так и воспринимается — как нечто легкое и воздушное — но в реальности датацентры очень горячие и шумные пространства, которые тратят очень много электричества», — объясняет он.
Миллионы мемов, забытые и ненужные позапрошлогодние отчеты, архив корпоративной переписки, десятки тысяч неразобранных фотографий в телефоне — все это в современной технике выгружается в облака, и вместе создает очень весомый объем информации.
При этом компаниям-операторам облачных сервисов невыгодно убеждать людей хранить в облаках меньше — ведь чем больше вы храните, тем больше вы платите за услугу. В итоге облако превращается в виртуальную кладовку, где лежат забытые вещи, к которым пользователь может никогда не обратиться вновь — и эта «кладовка» тратит электричество, усиливает парниковый эффект и влияет на климат. Облако есть почти у каждого из нас, пусть даже не в виде отдельно купленного сервиса: ведь архив писем на почте или сообщений в мессенджере тоже хранится в облаке.
На данный момент угроза, конечно, не заметна, но доктор Ходжкинсон объясняет, что всем нам следует обратить внимание на два момента. Первое — потребление облачных сервисов растет астрономическими темпами, и то, что еще несколько лет назад вообще не казалось проблемой, еще через четверть века может обернуться катастрофой. Второе — вполне вероятно, что существуют другие аналогичные скрытые экологические угрозы, которые появляются из-за изменений в повседневной жизни (например, активное использование нейросетей).
Любая мелочь может казаться невинной прихотью, но если этой мелочью начинают пользоваться миллионы, она может повлиять на такие вещи, как национальную систему электроснабжения и мировую экологию. Что делать с датацентрами, пока не очень понятно — но на всякий случай стоит пересылать друг другу меньше картинок, и выбирать только действительно смешные. Обидно ведь будет, если цивилизация рухнет из-за шутки, которая даже не была особенно смешной.
Впрочем, совсем отказываться от мемов тоже не стоит: психологи считают, что они укрепляют отношения.
Георгий Мазуркевич