Мемы представляют угрозу для экологии

При этом компаниям-операторам облачных сервисов невыгодно убеждать людей хранить в облаках меньше — ведь чем больше вы храните, тем больше вы платите за услугу. В итоге облако превращается в виртуальную кладовку, где лежат забытые вещи, к которым пользователь может никогда не обратиться вновь — и эта «кладовка» тратит электричество, усиливает парниковый эффект и влияет на климат. Облако есть почти у каждого из нас, пусть даже не в виде отдельно купленного сервиса: ведь архив писем на почте или сообщений в мессенджере тоже хранится в облаке.