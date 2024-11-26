Мемуары Меркель поступят в продажу во вторник

Вспоминая о событиях 2008 года, Меркель продолжает считать принятые в Бухаресте решения верными. Так, она с пониманием относится к стремлению стран Центральной и Восточной Европы вступить в НАТО для укрепления своей безопасности, но, по словам экс-канцлера, принятие новых членов должно укреплять не только их безопасность, но и безопасность альянса в целом. Говоря о позиции стран Центральной и Восточной Европы, Меркель даже упомянула, что некоторые из них, кажется, предпочли бы, чтобы России и вовсе не существовало. Но, как пишет канцлер, необходимо понимать, что Россия никуда не денется, она остаётся важным геополитическим игроком, которым её делает в числе прочего статус постоянного члена Совета Безопасности ООН.