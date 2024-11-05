Мелочь, на выход. В России могут вывести из оборота монеты мелкого номинала

«Чеканка монет стоит дорого, как и их оборот, инкассация, перевозка, — подчеркнул Пушко. — С другой стороны, в России неуклонно растет доля безналичных расчетов среди населения, при которых ни монеты, ни бумажные купюры вообще не нужны. Очень многие наши сограждане, даже рассчитываясь на кассе магазина наличными, просто не берут сдачу в 10−50 копеек, эти монетки бессмысленно держать в кошельке. Поэтому вывод мелочи из оборота может быть вполне своевременным шагом».