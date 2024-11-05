Мелочь, на выход. В России могут вывести из оборота монеты мелкого номинала

В России могут скоро исчезнуть мелкие монеты. Они дороги в изготовлении и при инкассации, а также не пользуются спросом у россиян, сообщил aif.ru руководитель проекта школы инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ Александр Пушко.
«Отказ от мелких монет выглядит логичным, — считает эксперт. — Выпуск и стоимость обращения мелких монет обходится в разы дороже, чем безналичный денежный оборот, чеканка таких монет изначально убыточна. Конечно, есть некоторая инерция, согласно которой все считают, что должны быть монеты номиналом 1, 5, 10 копеек, но пришло время преодолевать эту инерцию. В обороте можно оставить лишь монеты номиналом в 1 рубль и выше».
К отказу от мелких монет призвали и в Госдуме. «Мелочь сейчас особо не пользуется спросом у населения, многие даже не берут ее на сдачу. Поэтому стоит подумать, стоит ли вообще производить то, что не требуется людям», — заявил журналистам глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Мелкие монеты превратились в ненужные людям и глубоко убыточные для государства вещи.
«Чеканка монет стоит дорого, как и их оборот, инкассация, перевозка, — подчеркнул Пушко. — С другой стороны, в России неуклонно растет доля безналичных расчетов среди населения, при которых ни монеты, ни бумажные купюры вообще не нужны. Очень многие наши сограждане, даже рассчитываясь на кассе магазина наличными, просто не берут сдачу в 10−50 копеек, эти монетки бессмысленно держать в кошельке. Поэтому вывод мелочи из оборота может быть вполне своевременным шагом».
Ранее эксперт объяснил aif.ru, с какой целью Банк России объявил об акции «Монетная неделя», в рамках которой монеты обменивались на бумажные или безналичные деньги.