Мелким шрифтом. Шесть причин, зачем читать пользовательское соглашение

«Как правило, люди не читают подобные соглашения, потому что они написаны мелким шрифтом и с использованием сложных терминов, — объясняет он. — Однако пренебрегать этим не стоит. В подобных соглашениях может содержаться информация о том, может ли сервис передавать личные данные пользователей третьим лицам, важные правила использования площадки или невыгодные условия договора».