Меланью Трамп уличили в тайном замысле

Ранее источники CNN отмечали, что Меланья Трамп, как и в первый срок ее мужа, намерена сохранить большую степень самостоятельности в выполнении своих обязанностей. Одним из первых ее решений стало нежелание принять участие в традиционной символической встрече с предыдущей первой леди Джилл Байден в Белом доме после победы Трампа на президентских выборах.