Мелания Трамп отказалась от встречи с женой Зеленского

Двусторонней встречи Мелании Трамп с женой президента Украины Елены Зеленской на сессии Генеральной Ассамблеи ООН не ожидается.

Источник: AP 2024

Об этом заявил старший советник первой леди США Марк Бекман, передает New York Post.

«Зеленская несколько раз обращалась к Меланье, чтобы договориться о встрече. Но двусторонней встречи не будет, ничего официального не будет», — сказал он.

При этом Бекман уточнил, что, поскольку первая леди США отличается вежливостью, она все же поздоровается с супругой украинского президента.

Ранее стало известно, что участники сессии Генеральной Ассамблеи ООН начали массово покидать штаб-квартиру всемирной организации сразу после того, как президент США Дональд Трамп закончил свою речь. Среди первых покинувших здание оказались супруга американского лидера Мелания, король Испании Филипп VI и президент Сербии Александр Вучич.