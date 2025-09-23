Мелания Трамп отказалась от встречи с женой Зеленского

Об этом заявил старший советник первой леди США Марк Бекман, передает New York Post.
«Зеленская несколько раз обращалась к Меланье, чтобы договориться о встрече. Но двусторонней встречи не будет, ничего официального не будет», — сказал он.
При этом Бекман уточнил, что, поскольку первая леди США отличается вежливостью, она все же поздоровается с супругой украинского президента.
Ранее стало известно, что участники сессии Генеральной Ассамблеи ООН начали массово покидать штаб-квартиру всемирной организации сразу после того, как президент США Дональд Трамп закончил свою речь. Среди первых покинувших здание оказались супруга американского лидера Мелания, король Испании Филипп VI и президент Сербии Александр Вучич.