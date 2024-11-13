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Мелания Трамп не захотела жить в Белом доме

Супруга переизбранного экс-президента США Дональда Трампа Мелания не собирается жить в Белом доме. Об этом сообщает СNN.

Источник: AP 2024

По словам собеседников телеканалов, решение первой леди связано с семейными обстоятельствами. Трамп захотела проводить большую часть времени между Нью-Йорком и Палм-Бич, чтобы быть рядом с сыном Бэрроном, продолжающим учебу в Нью-Йоркском университете.

При этом Трамп также отказалась присутствовать на символической встрече с действующей первой леди Джилл Байден, сославшись на состояние здоровья.

Ранее стало известно, что Байден и Трамп встретятся в Белом доме 13 ноября. 46-й и 47-й президенты США увидятся в Овальном кабинете Белого дома.