Мелания Трамп не захотела жить в Белом доме

По словам собеседников телеканалов, решение первой леди связано с семейными обстоятельствами. Трамп захотела проводить большую часть времени между Нью-Йорком и Палм-Бич, чтобы быть рядом с сыном Бэрроном, продолжающим учебу в Нью-Йоркском университете.