Мелания Трамп не захотела жить в Белом доме

По словам собеседников телеканалов, решение первой леди связано с семейными обстоятельствами. Трамп захотела проводить большую часть времени между Нью-Йорком и Палм-Бич, чтобы быть рядом с сыном Бэрроном, продолжающим учебу в Нью-Йоркском университете.
При этом Трамп также отказалась присутствовать на символической встрече с действующей первой леди Джилл Байден, сославшись на состояние здоровья.
Ранее стало известно, что Байден и Трамп встретятся в Белом доме 13 ноября. 46-й и 47-й президенты США увидятся в Овальном кабинете Белого дома.