Мел Гибсон потерял дом в Малибу из-за пожара, но его домашние куры выжили

Актер и кинорежиссер Мел Гибсон стал одной из многих знаменитостей, потерявших дом в результате разрушительных лесных пожаров в Южной Калифорнии, — пишет People.
Серия лесных пожаров, начавшаяся 7 января 2025 года в Южной Калифорнии (США), превратила в пепел и руины дома тысячи жителей. 9 января Гибсон рассказал, что его дом в Малибу (Калифорния, США) был разрушен, пока он сам во находился на съемках в Остине (Техас, США).
Я знал, что мой район охвачен огнем, и подумал: «Интересно, там ли еще мой дом». Но когда я вернулся домой, его там, конечно же, не было.
Несмотря на потерю имущества, Гибсон рассказал, что был счастлив, когда узнал, что его домашние курицы каким-то чудесным образом сумели выжить. Теперь актер старается сохранить позитив в столь непростой ситуации.
Я пришел домой и сказал себе: «Ну, по крайней мере, у меня больше нет этих надоедливых проблем с сантехникой».
Известно, что на данный момент более 80 тысяч человек покинули свои дома из-за пожаров, в то время, как более тысячи строений были разрушены или повреждены. Роберт Луна, шериф округа Лос-Анджелес (Калифорния, США), заявляет, что точное число погибших по-прежнему остается неизвестным.
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