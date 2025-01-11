Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мел Гибсон потерял дом в Малибу из-за пожара, но его домашние куры выжили

Пока догорало имущество голливудского актера, он находился на съемках в другом штате.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Актер и кинорежиссер Мел Гибсон стал одной из многих знаменитостей, потерявших дом в результате разрушительных лесных пожаров в Южной Калифорнии, — пишет People.

Серия лесных пожаров, начавшаяся 7 января 2025 года в Южной Калифорнии (США), превратила в пепел и руины дома тысячи жителей. 9 января Гибсон рассказал, что его дом в Малибу (Калифорния, США) был разрушен, пока он сам во находился на съемках в Остине (Техас, США).

Я знал, что мой район охвачен огнем, и подумал: «Интересно, там ли еще мой дом». Но когда я вернулся домой, его там, конечно же, не было.

Мел Гибсон
американский актер и кинорежиссер

Несмотря на потерю имущества, Гибсон рассказал, что был счастлив, когда узнал, что его домашние курицы каким-то чудесным образом сумели выжить. Теперь актер старается сохранить позитив в столь непростой ситуации.

Я пришел домой и сказал себе: «Ну, по крайней мере, у меня больше нет этих надоедливых проблем с сантехникой».

Мел Гибсон
американский актер и кинорежиссер

Известно, что на данный момент более 80 тысяч человек покинули свои дома из-за пожаров, в то время, как более тысячи строений были разрушены или повреждены. Роберт Луна, шериф округа Лос-Анджелес (Калифорния, США), заявляет, что точное число погибших по-прежнему остается неизвестным.

Ранее рассказывали, какие звезды потеряли свои дома из-за лесных пожаров в Калифорнии.