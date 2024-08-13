Мексиканский штат установил мировой рекорд по приготовлению тако

Мексиканский штат Тласкала попал в Книгу рекордов Гиннесса, приготовив более 30 000 тако со 186 различными вкусами. Чтобы установить рекорд, на воскресное мероприятие было приглашено более 150 шеф-поваров.
Тако — традиционное блюдо мексиканской кухни, состоящее из кукурузной или пшеничной тортильи и начинки из картофеля, свиных шкварок, фасоли и адобо, кактусов, креветок и других необычных ингредиентов.
Правительство штата заявило, что получить такой признание — большая гордость, так как теперь Тласкала значительно выделяется на международной арене как гастрономическое, туристическое и культурное направление.
Ранее российский тысячелетний город установил свой рекорд: в Суздале прошло самое масштабное чаепитие.
Кристина Корчанова