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Мексиканский штат установил мировой рекорд по приготовлению тако

186 вкусовых сочетания: в Тласкале 150 шеф-поваров приготовили более 30 000 тако, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Источник: Freepik

Мексиканский штат Тласкала попал в Книгу рекордов Гиннесса, приготовив более 30 000 тако со 186 различными вкусами. Чтобы установить рекорд, на воскресное мероприятие было приглашено более 150 шеф-поваров.

Тако — традиционное блюдо мексиканской кухни, состоящее из кукурузной или пшеничной тортильи и начинки из картофеля, свиных шкварок, фасоли и адобо, кактусов, креветок и других необычных ингредиентов.

Правительство штата заявило, что получить такой признание — большая гордость, так как теперь Тласкала значительно выделяется на международной арене как гастрономическое, туристическое и культурное направление.

Ранее российский тысячелетний город установил свой рекорд: в Суздале прошло самое масштабное чаепитие.

Кристина Корчанова