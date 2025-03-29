Мексиканский «лагерь смерти»: что обнаружили близ Гвадалахары

Мексика с 1970-х годов борется с кризисом исчезновений — похищением людей, как правило, для их дальнейшей работы на наркокартели, поэтому в соцсетях можно встретить много групп на эту тему. Глава одной из них, Индира Наварро, и другие родственники пропавших без вести, получив достаточное количество наводок о «братской могиле» недалеко от Ла-Эстансуэлы, Гвадалахара, прибыли на место 5 марта. Это было ранчо с огромной территорией вокруг, сообщает The Washington Post. Там они обнаружили три подземные печи, человеческие останки и много пар обуви.