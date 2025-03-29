Мексиканский «лагерь смерти»: что обнаружили близ Гвадалахары

В мексиканской соцсети местные жители обсуждали ранчо возле Гвадалахары, на территории которого устроены братские могилы. Несмотря на то, что во время первого обыска власти их не обнаружили, поисковая группа активистов нашла там самодельные крематории и человеческие останки. Местные подозревают, что наткнулись на «лагерь смерти» картеля «Jalisco New Generation (CJNG)», а обнаруженные на территории жертвы — его рекруты.
Мексика с 1970-х годов борется с кризисом исчезновений — похищением людей, как правило, для их дальнейшей работы на наркокартели, поэтому в соцсетях можно встретить много групп на эту тему. Глава одной из них, Индира Наварро, и другие родственники пропавших без вести, получив достаточное количество наводок о «братской могиле» недалеко от Ла-Эстансуэлы, Гвадалахара, прибыли на место 5 марта. Это было ранчо с огромной территорией вокруг, сообщает The Washington Post. Там они обнаружили три подземные печи, человеческие останки и много пар обуви.
«Но больше всего мексиканцев ошеломило изображение обуви. Ее было много — более 200», — пишет газета.
С 2008 года военные и правоохранители пытаются бороться с преступными группировками, которые создают свои частные армии. С этого времени в стране не единожды находили подобные «лагеря смерти». Дело в том, что многие мексиканцы в надежде на лучшую жизнь откликаются на онлайн-работу охранниками или, например, фермерами, а, прибыв на встречу с «работодателем», исчезают. Некоторые из рекрутов группировки осмелились поделиться с группой Наварро своей историей.
«Они сказали, что прибыли в район Гвадалахары, ожидая встречи со своими работодателями, но вместо этого были доставлены на ранчо и вынуждены пройти военную подготовку. Некоторые люди, которые отказались или не выполнили приказы, были убиты, а их тела разрезаны на куски, согласно отчетам», — сообщает WP.
Подобная жестокость и беззаконие — лишь одна из проблем, к которой привлекает внимание эта история. Вторая же заключается в том, что власти, по утверждениям американского издания, знали об этом ранчо. Они даже приезжали туда с рейдом, в ходе которого задержали 10 человек, освободили двух похищенных и обнаружили один труп. Генеральный прокурор штата Сальвадор Гонсалес де лос Сантос тогда сообщил, что госслужащие не смогли осмотреть все ранчо «из-за большой территории».
После того, как история группы Наварро получила огласку, власти провели еще один обыск на ранчо, в ходе которого им удалось обнаружить шесть участков с подземными могилами, однако о точном числе захороненных там людей не сообщается.