Мексиканская семья нашла странный способ не платить в ресторанах

В ресторане Puerto Chale в Гвадалахаре семья из четырех человек обратилась к сотрудникам и сказала, что в одной из тарелок был обнаружен таракан. Работники удивились, так как у них соблюдаются строгие правила гигиены. Однако было решено не брать плату за блюда, так как посетители обещали написать жалобу, а такой скандал заведению не нужен.