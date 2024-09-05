Мексиканская семья нашла странный способ не платить в ресторанах

В ресторане Puerto Chale в Гвадалахаре семья из четырех человек обратилась к сотрудникам и сказала, что в одной из тарелок был обнаружен таракан. Работники удивились, так как у них соблюдаются строгие правила гигиены. Однако было решено не брать плату за блюда, так как посетители обещали написать жалобу, а такой скандал заведению не нужен.
После того, как семья покинула ресторан, его персонал проверил записи с камер наблюдений и установил, что на самом деле в заведении нет никаких тараканов.
На видео было видно, что блондинка, сидящая во главе стола, достала из сумочки небольшой контейнер и перевернула его, что высыпать содержимое на тарелку перед ней. И после того, как таракан оказался на блюде, семья позвала официанта, чтобы сообщить об инциденте.
Ресторан опубликовал видеоролик в Сети, и он быстро стал вирусным. Семью обвинили в мошенничестве и опубликовали фото посетителей, чтобы в заведениях Мексики были осторожны и соблюдали бдительность.
Это не первый случай, когда находчивые посетители кафе и ресторанов придумывают способы не платить за еду. Так, мужчина из Литвы имитировал сердечный приступ, чтобы бесплатно поесть в заведениях общепита.