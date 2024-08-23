Мексиканка засняла морского зайца на видео

Именно такого моллюска смогла заснять на видео ныряльщица у берегов Мексики. Сюзан Аиде Моралес Крус решила поплавать с маской на пляже Плайа Мирамар в Тампико, и недалеко от берега увидела красного морского зайца. «Уже был вечер, и вдруг из ниоткуда передо мной возникло это животное. Я решила проследить за ним и начала снимать его на камеру. Вместе мы проплавали около получаса», — делится впечатлениями девушка.