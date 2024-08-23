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Мексиканка засняла морского зайца на видео

На кадрах можно увидеть, как плавает этот необычный моллюск.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

Морским зайцем называют двух разных существ, живущих в океане. Одно из них — очаровательный тюлень. Другое — необычный моллюск с раковиной, которая находится не снаружи, а внутри его тела.

Именно такого моллюска смогла заснять на видео ныряльщица у берегов Мексики. Сюзан Аиде Моралес Крус решила поплавать с маской на пляже Плайа Мирамар в Тампико, и недалеко от берега увидела красного морского зайца. «Уже был вечер, и вдруг из ниоткуда передо мной возникло это животное. Я решила проследить за ним и начала снимать его на камеру. Вместе мы проплавали около получаса», — делится впечатлениями девушка.

Как объясняет портал IFLScience, морских зайцев часто путают с морскими слизнями, но это другие животные. На «голове» у этих моллюсков есть два заметных выступа, похожих на уши — именно из-за них моллюсков и прозвали «зайцами». На самом деле эти головные придатки — не уши, а скорее нос: ринофоры (так они называются) способны улавливать химические сигналы в толще воды.

Морские зайцы достигают 20 сантиметров в длину, но чаще всего имеют куда меньшие размеры. Исключение — Калифорнийский морской заяц, который достигает больших размеров: ученые встречали особи весом в 13,5 килограммов. Питаются морские зайцы водорослями — считается, что пища, которую они едят, постепенно окрашивает их тело в разные цвета.

Сюзан осталась в восторге от необычного происшествия. «У нас здесь такие животные почти не встречаются. На закате картинка получилась очень красивой. Я буду долго помнить нашу встречу», — делится девушка.

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