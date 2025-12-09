ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. США просили Мексику выслать «российских шпионов», якобы выдающих себя за дипломатов, но получили отказ, утверждает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.
«По словам пяти чиновников, ЦРУ даже составило список из более чем двух десятков российских шпионов, выдававших себя за дипломатов, но мексиканские власти отказались высылать их из страны», — утверждается в сообщении.
Данные утверждения Мексике озвучила предыдущая администрация США при президенте Джо Байдене, однако с приходом Дональда Трампа остается неясным, призывает ли еще Вашингтон к высылке якобы шпионов, отмечает газета.
При этом российское посольство в Мехико заявило газете, что дипломаты РФ «часто попадают под прицел необоснованных обвинений в шпионаже», а Россия и Мексика имеют «широкий спектр двусторонних отношений».
В Кремле также не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд. Президент РФ Владимир Путин обращал внимание, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой.