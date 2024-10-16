Мексика направила Национальную гвардию для защиты производителей лайма

В октябре 2024 года власти Мексики направили 300 солдат и 360 офицеров из Национальной гвардии в западный штат Мичоакан для защиты производителей лайма. Теперь военнослужащие будут контролировать все процессы производства, сопровождать грузовики с цитрусовыми и обеспечивать безопасность на оптовых рынках в основных производственных районах.
Сообщается, что такие меры обусловлены учащением жалоб на вымогательство со стороны местных наркокартелей.
Хотя лайм может показаться странной мишенью, именно он на протяжении многих десятилетий был крупным источником дохода преступных организаций. Известно, что в 2013 году мексиканские картели взяли под свой контроль дистрибуцию лайма, из-за чего производители претерпели феноменальные убытки.
Ранее рассказывали, что преступник, который разыскивался в США 20 лет, всё это время работал полицейским в Мексике.