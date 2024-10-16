Мексика направила Национальную гвардию для защиты производителей лайма

В октябре 2024 года власти Мексики направили 300 солдат и 360 офицеров из Национальной гвардии в западный штат Мичоакан для защиты производителей лайма. Теперь военнослужащие будут контролировать все процессы производства, сопровождать грузовики с цитрусовыми и обеспечивать безопасность на оптовых рынках в основных производственных районах.