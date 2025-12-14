Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мексика готова принимать российских туристов, заявил эксперт

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Иметь авиасообщение между Россией и Мексикой было бы чудесно, латиноамериканская страна уже готова принимать российских туристов, поделился мнением с РИА Новости глава мексиканской ассоциации городов из списка наследия ЮНЕСКО Хорхе Гонсалес.

Источник: © РИА Новости

По информации посольства Мексики в РФ, с которой ранее ознакомилось РИА Новости, представители бюро туризма Мексики ведут переговоры с двумя российскими авиакомпаниями о возможности возобновления прямых чартерных рейсов между странами.

«У нас все есть, чтобы принимать туристов из России. Если бы запустили рейсы, было бы чудесно», — сказал Хорхе Гонсалес агентству.

Собеседник подчеркнул, что сейчас летать по направлению Россия-Мексика приходится с пересадкой, например, в Стамбуле. При этом в России уже есть опыт выполнения рейсов из Москвы на соседнюю с Мексикой Кубу, указал он.

«И почему бы тогда не (запустить — ред.) прямые перелеты из Мехико в Москву? Так не пришлось бы летать через Стамбул или Дубай», — добавил Гонсалес.

Он также полагает, что мексиканская сторона еще не донесла до россиян всё культурное богатство своей страны. В будущем российские туристы станут посещать исторические города и традиционные праздники Мексики наряду с ее пляжами, надеется собеседник.