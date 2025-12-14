Мексика готова принимать российских туристов, заявил эксперт

По информации посольства Мексики в РФ, с которой ранее ознакомилось РИА Новости, представители бюро туризма Мексики ведут переговоры с двумя российскими авиакомпаниями о возможности возобновления прямых чартерных рейсов между странами.
«У нас все есть, чтобы принимать туристов из России. Если бы запустили рейсы, было бы чудесно», — сказал Хорхе Гонсалес агентству.
Собеседник подчеркнул, что сейчас летать по направлению Россия-Мексика приходится с пересадкой, например, в Стамбуле. При этом в России уже есть опыт выполнения рейсов из Москвы на соседнюю с Мексикой Кубу, указал он.
«И почему бы тогда не (запустить — ред.) прямые перелеты из Мехико в Москву? Так не пришлось бы летать через Стамбул или Дубай», — добавил Гонсалес.
Он также полагает, что мексиканская сторона еще не донесла до россиян всё культурное богатство своей страны. В будущем российские туристы станут посещать исторические города и традиционные праздники Мексики наряду с ее пляжами, надеется собеседник.