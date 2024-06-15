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Механик собрал садовую тачку, развивающую скорость до 84 км/ч

Английский автомеханик установил новый рекорд Гиннесса, построив самую быструю в мире садовую тачку, способную развивать скорость до 84 км/ч.

Дилан Филлипс, автомеханик из Пембрукшира, Англия, установил новый рекорд Гиннесса, создав самую быструю в мире садовую тачку, способную развивать скорость до 84 км/ч.

Идея создания сверхбыстрой моторизованной тачки возникла в пабе, но Филлипс, будучи настоящим мастером своего дела, решил, что это именно тот сумасшедший проект, над которым он хотел бы поработать.

В итоге 38-летний механик начал работать над тачкой в своем сарае в Кримиче, и вскоре у него появилась рабочая пробная версия. Во время тест-драйва экспериментальная модель разогналась до 59 км/ч, и тогда он решил установить мировой рекорд по самой быстрой езде на садовой тачке. На тот момент рекорд Гиннесса составлял 74 км/ч.

Немного повозившись со своим необычным изобретением, Филлипс был готов оспорить рекорд на одном из заездов Straightliners Speed Week 2024 на аэродроме Элвингтон в Йоркшире. После двух заездов через скоростную ловушку на дистанции 100 метров английский механик побил старый рекорд, разогнавшись до колоссальных 84 км/ч.

Ранее мы писали о том, что в Книгу рекордов Гиннесса попала 81-летняя машинистка, правда, она не поняла, из-за чего.

Кристина Корчанова