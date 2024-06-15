Механик собрал садовую тачку, развивающую скорость до 84 км/ч

В итоге 38-летний механик начал работать над тачкой в своем сарае в Кримиче, и вскоре у него появилась рабочая пробная версия. Во время тест-драйва экспериментальная модель разогналась до 59 км/ч, и тогда он решил установить мировой рекорд по самой быстрой езде на садовой тачке. На тот момент рекорд Гиннесса составлял 74 км/ч.