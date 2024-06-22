Megan Thee Stallion опубликовала трек-лист своего грядущего альбома MEGAN

Список песен из своего грядущего релиза рэперша опубликовала в соцсетях. На фитах в MEGAN можно будет услышать рэпера Кайла Рича, японского хип-хоп-артиста Юки Тибу, Глориллу, дуэт UGK и соул-певицу Викторию Моне.