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Megan Thee Stallion опубликовала трек-лист своего грядущего альбома MEGAN

Хип-хоп-артистка Megan Thee Stallion представила трек-лист своей будущей пластинки, получившей название MEGAN. Всего в лонгплей, который должен выйти уже 28 июня, вошло 18 композиций.

Источник: AFP 2023

Список песен из своего грядущего релиза рэперша опубликовала в соцсетях. На фитах в MEGAN можно будет услышать рэпера Кайла Рича, японского хип-хоп-артиста Юки Тибу, Глориллу, дуэт UGK и соул-певицу Викторию Моне.

Полный трек-лист выглядит так:

HISS; RATTLE; FIGUEROA; WHERE THEM GIRLS AT; BROKE HIS HEART; B.A.S. feat. Kyle Richh; OTAKU HOT GIRL; FIND OUT; BOA; MAMUSHI feat. Yuki Chiba; ACCENT feat. GloRilla; PAPER TOGETHER feat. UGK; SPIN feat. Victoria Monet; DOWN STAIRS DJ; MIAMI BLUE; WORTHY; MOODY GIRL; COBRA.

Ранее Megan Thee Stallion выпустила сингл HISS, в котором обратилась к своим хейтерам. Артистка заявила, что никто из пытавшихся испортить ее имидж «не стоил такой драмы».