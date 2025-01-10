Меган Маркл завела аккаунт в соцсети без принца Гарри

Первом постом стало видео, в котором Маркл босиком шагает по калифорнийскому пляжу, а затем чертит на мокром песке цифры 2025. Ее мужа в кадре нет, что дало недоброжелателям повод вспомнить слухи, согласно которым отношения Гарри и Меган в последнее время оставляют желать лучшего. По другой информации, принца нет рядом с ней, потому что видео снимал именно он.