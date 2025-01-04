Меган Маркл выпустит свое кулинарное телешоу

Судя по трейлеру, в передаче Меган будет приглашать гостей и делиться рецептами: создатели утверждают, что проект «переосмыслит жанр лайфстайл-передач, смешивая практические советы с искренними дружескими беседами».
«Любовь кроется в деталях», — объясняют авторы нового шоу.
Меган принимает в гостях, в числе прочих, звезду юмористических сериалов Минди Калинг, украшает мороженое только что сорванными цветами из собственного сада, собирает мед из домашнего улья и ухаживает за садом.
Среди блюд — кростини с сыром и помидорами-черри, стилизованные под божьих коровок, карпаччо с нектаринами, кубики льда с замороженными внутри цветами, куриные ножки в медовом маринаде, пончики, фокачча и рыба на гриле с томатами.
Кроме гостей, в передаче также появятся супруг Меган, принц Гарри, и ее домашний пес, бигль по кличке Гай. У Гарри на платформе вскоре должен выйти свой проект: документальный сериал об игре в поло. Это часть контракта на 100 миллионов долларов, который супружеская пара подписала с Netflix. Об отдельном проекте с биглем пока ничего не сообщалось.
Ранее рассказывали, что все больше людей смотрят проекты Netflix на скорости 1,5.