Меган Маркл выпустит свое кулинарное телешоу

Кроме гостей, в передаче также появятся супруг Меган, принц Гарри, и ее домашний пес, бигль по кличке Гай. У Гарри на платформе вскоре должен выйти свой проект: документальный сериал об игре в поло. Это часть контракта на 100 миллионов долларов, который супружеская пара подписала с Netflix. Об отдельном проекте с биглем пока ничего не сообщалось.