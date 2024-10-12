Меган Маркл публично назвала себя «самым затравленным человеком в мире»

После того, как Кейт Миддлтон и Карл III рассказали о борьбе с онкологией, стало ясно, что королевской семье больше не до разбирательств — войну с Сассексами продолжать они не будут. Актриса же останавливаться, судя по всему, не намерена. Выступая перед подростками на мероприятии по цифровой гигиене, она заявила, что она «одна из самых затравленных людей в мире». Процитировала ее Vanity Fair Лариса Мэй, основательница организации #HalfTheStory.