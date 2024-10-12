Меган Маркл публично назвала себя «самым затравленным человеком в мире»

С самого детства он знал, что ему никогда не занять престол, а также огребал от старшего брата Уильяма, который, как поговаривают, осознанно делал младшего козлом отпущения. А вот почему до сих пор неймется Меган Маркл, публика гадает.
После того, как Кейт Миддлтон и Карл III рассказали о борьбе с онкологией, стало ясно, что королевской семье больше не до разбирательств — войну с Сассексами продолжать они не будут. Актриса же останавливаться, судя по всему, не намерена. Выступая перед подростками на мероприятии по цифровой гигиене, она заявила, что она «одна из самых затравленных людей в мире». Процитировала ее Vanity Fair Лариса Мэй, основательница организации #HalfTheStory.
Эта мельком брошенная фраза разозлила публику — в Сети считают, что знаменитость до сих пор пытается вызвать к себе жалость и сочувствие. Однако, если верить слухам, это еще цветочки. Уже несколько месяцев в таблоиды то и дело просачивается информация о том, что Меган пишет собственные мемуары. Звучит как угроза!