Меган Маркл предложили написать книгу после развода с принцем Гарри

Об этом сообщило издание Vanity Fair в большой статье о жизни Меган и ее мужа — британского принца Гарри.
Источники рассказали изданию, что рукопись должна была касаться не развода с бывшим мужем, продюсером Тревором Энгельсоном, а расставания с принцем Гарри, если таковое произойдет, и освещать события после разрыва отношений.
Друзья Меган опровергли эти утверждения.
«Если бы это хоть в какой-то степени было правдой, к ней бы обратились», — цитирует знакомого Меган Маркл Daily Mail.
Слухи о расставании пары стали ходить в 2024 году, когда Гарри стали видеть публичных мероприятиях без жены.
Накануне сообщалось, что Меган Маркл осталась без работы из-за пожаров в Голливуде.