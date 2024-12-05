Меган Маркл появилась на гала-концерте в Беверли-Хиллз без принца Гарри

«Судя по тому, что о нас пишут, мы 10−12 раз покупали недвижимость и переезжали, а еще столько же раз развелись. И что? Сложно поспевать за всеми этими новостями, именно поэтому ты просто игнорируешь их. Больше всего мне жаль троллей. Их надежды крепнут, а потом оказывается, что ничего не произошло. Так что мне их жаль», — сказал он.