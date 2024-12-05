Меган Маркл появилась на гала-концерте в Беверли-Хиллз без принца Гарри

Меган Маркл снова совершила сольный выход в свет на фоне слухов о разводе с принцем Гарри. Она появилась на гала-вечере The Paley Honors в отеле Beverly Wilshire в Беверли-Хиллз. Маркл пришла поддержать своего друга и крестного отца ее дочери Лилибет Дианы, актера Тайлера Перри, в честь которого был организован праздник.
Герцогиня Сассекская вышла на красную дорожку в элегантном черном платье Oscar de la Renta без бретелек и со шлейфом и туфлях Celine с ремешками на щиколотке. Она отказалась от серег, надев «теннисное» ожерелье «Fortuna» с бриллиантами бренда Logan Hollowell, а также золотой браслет Cartier Love и несколько колец Lorraine Schwartz и Engender.
Среди прочих на мероприятии присутствовали и некоторые голливудские знаменитости, в том числе Вупи Голдберг, Тараджи П. Хенсон, Керри Вашингтон и мама Бейонсе — Тина Ноулз.
Тем временем ее супруг проводил время на другом побережье, несмотря на то, что его присутствие на гала-вечере вместе с Меган Маркл было анонсировано еще в июле. Младший сын короля Великобритании посетил саммит DealBook в Нью-Йорке, где прокомментировал слухи о проблемах в браке с Меган Маркл. По его словам, «тролли» зря надеются на их расставание.
«Судя по тому, что о нас пишут, мы 10−12 раз покупали недвижимость и переезжали, а еще столько же раз развелись. И что? Сложно поспевать за всеми этими новостями, именно поэтому ты просто игнорируешь их. Больше всего мне жаль троллей. Их надежды крепнут, а потом оказывается, что ничего не произошло. Так что мне их жаль», — сказал он.
Также 40-летний принц рассказал, что не собирается возвращаться с детьми и женой в Великобританию из-за недостаточной безопасности на родине. «Мне очень нравится жить здесь и воспитывать здесь своих детей», — заявил он и добавил, что есть вещи, которые он вместе с детьми «несомненно, не смог бы делать в Великобритании».
Напомним, что в 2020 году супруги отказались от королевских полномочий и обязанностей и переехали в США. В связи с этим МВД Великобритании постановило отказать им в той же степени защиты, что есть у королевской семьи. Принц Гарри подал иск: по его словам, несмотря на то что он сложил с себя все государственные обязанности, ему продолжает угрожать опасность. Шахид Фатима, юрист принца Гарри, также отмечала, что он «не чувствует себя в безопасности», когда привозит на родину дочь Лилибет Диану и сына Арчи.
Спустя два года герцог подал в суд иск о пересмотре решения о запрете личной оплаты охраны в лице полицейских во время пребывания в Великобритании. В июле британские власти разрешили ему подать заявление о восстановлении полицейской защиты как члену королевской семьи, что он сделал уже в августе. Однако в начале этого года он снова проиграл дело в Высоком суде против МВД.
После переезда они купили дом в Монтесито рядом с Лос-Анджелесом, чему не оказались рады их соседи. В марте 2023 года Карл III попросил сына и невестку освободить их резиденцию Фрогмор-хаус в графстве Виндзор. Причиной тому называли публикацию мемуаров принца Гарри «Запасной». В октябре стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл купили дом в Португалии, чтобы со временем получить золотую визу, которая даст им безвизовый доступ в Шенгенскую зону Европейского Союза.
Это уже не первый раз, когда супруги появляются на публике по отдельности. По данным источников, они решили вести самостоятельные проекты, так как «достигли успеха как личности, а не только как пара». Принц сосредоточился на работе с благотворительными организациями как их покровитель, а его супруга — на своих бизнес-проектах.
Ранее их благотворительный фонд Archewell Foundation был признан недобросовестным. Информация появилась в реестре благотворительных организаций и организаций по сбору средств из-за непредоставления годового отчета о поступлениях и расходах, а также регистрационных сборах.